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​GA ON JAI , IROJE KIMHYOMAN IROJE KIMHYOMAN Сад в стиле модерн

Жизнь на открытом воздухе

Жизнь на открытом воздухе

Здесь Вы найдете лучшие идеи для вашего сада или дворика. Вы сможете просмотреть изображение или найти специалиста,чтобы создать двор своей мечты.
Здесь Вы найдете лучшие идеи для вашего сада или дворика. Вы сможете просмотреть изображение или найти специалиста,чтобы создать двор своей мечты.

Жизнь на открытом воздухе

Все мы любим насладиться природой и свежим воздухом, но к сожалению не так часто нам это удается. Большими везунчиками являются те люди, у которых частные дома или дачи. Для них отдых на природе это, что-то обыденное, и они им наслаждаюсь ежедневно. В таких случаях часто собираются компании друзей, родных да и вообще соседей на шашлыки или так сказать шумные посиделки. Существует много вариаций на тему комфортно жить на открытом воздухе, которые вы можете просмотреть на Homify, и так же этот сайт позволяет вам сохранить фотографии и затем использовать их в дальнейшем проектировании вашего сада.

Какую мебель можно использовать для комфортного отдыха на воздухе?

Дизайн открытых пространств и мебели для использования на свежем воздухе за несколько последних лет, стал одним из ведущих трендов. В наши дни отдых вне помещениях, например на дачах, около речки или уикенд с палатками, ценится намного больше чем фешенебельных отелях или воскресные выходы в рестораны и бары. Поэтому, дизайнеры придумали самую модную мебель, для использования вне помещении, так например на верандах или в саду вашего дома. Ассортимент впечатляет: столы и столики, кресала и стулья, очаги, навесы, зонты, шезлонги, беседки, кресла-качалки, гамаки, арки и все это сделано для вашей комфортной жизни на природе. С помощью всего этого, вы можете превратить ваш сад в рай для отдыха.

Как мне все правильно расположить в своем саду?

Вы должны помнить, что это ваш дом и вы в нем хозяин, в том смысле что вам решать, как все должно стоять и лежать, потому что в первую очередь вам там отдыхать и наслаждаться жизнью. Если вы немного растерялись с идей о зоне отдыха, то соседи наверняка вам смогут помочь советами. Пройдите вокруг вашего поселка и загляните что же делается в соседних домах. Возможно именно так вы найдете идеи для вашего сада. Если же вариантов нет, то можно обратиться к садовнику, который сможет подсказать как вам правильно обустроить вашу зону отдыха в саду. Для этого зайдите на Homify и найдите контакты садовников в вашем регионе. Они с радостью помогут вам усовершенствовать ваш сад и отдых на свежем воздухе.

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