Жизнь на открытом воздухе

Все мы любим насладиться природой и свежим воздухом, но к сожалению не так часто нам это удается. Большими везунчиками являются те люди, у которых частные дома или дачи. Для них отдых на природе это, что-то обыденное, и они им наслаждаюсь ежедневно. В таких случаях часто собираются компании друзей, родных да и вообще соседей на шашлыки или так сказать шумные посиделки. Существует много вариаций на тему комфортно жить на открытом воздухе, которые вы можете просмотреть на Homify, и так же этот сайт позволяет вам сохранить фотографии и затем использовать их в дальнейшем проектировании вашего сада.

Какую мебель можно использовать для комфортного отдыха на воздухе?

Дизайн открытых пространств и мебели для использования на свежем воздухе за несколько последних лет, стал одним из ведущих трендов. В наши дни отдых вне помещениях, например на дачах, около речки или уикенд с палатками, ценится намного больше чем фешенебельных отелях или воскресные выходы в рестораны и бары. Поэтому, дизайнеры придумали самую модную мебель, для использования вне помещении, так например на верандах или в саду вашего дома. Ассортимент впечатляет: столы и столики, кресала и стулья, очаги, навесы, зонты, шезлонги, беседки, кресла-качалки, гамаки, арки и все это сделано для вашей комфортной жизни на природе. С помощью всего этого, вы можете превратить ваш сад в рай для отдыха.

Как мне все правильно расположить в своем саду?

Вы должны помнить, что это ваш дом и вы в нем хозяин, в том смысле что вам решать, как все должно стоять и лежать, потому что в первую очередь вам там отдыхать и наслаждаться жизнью. Если вы немного растерялись с идей о зоне отдыха, то соседи наверняка вам смогут помочь советами. Пройдите вокруг вашего поселка и загляните что же делается в соседних домах. Возможно именно так вы найдете идеи для вашего сада. Если же вариантов нет, то можно обратиться к садовнику, который сможет подсказать как вам правильно обустроить вашу зону отдыха в саду. Для этого зайдите на Homify и найдите контакты садовников в вашем регионе. Они с радостью помогут вам усовершенствовать ваш сад и отдых на свежем воздухе.