Жидкие обои

Недавно на рынке строительно материалов появился новый современный декоративно отделочный материал как жидкие обои. Многие хотят знать, что такое жидкие обои, узнать их преимущества и технологию использования таких обоев.

Что такое жидкие обои Обои являются одним из важных материалов, которое используется в каждом помещение. Обои используются во внутренней отделке как в жилых, так и в административных помещениях. Но бывают случаи, когда температура может повлиять на ваши обои. Если в вашем помещение повышенная влажность, нанести бумажные обои бывает не допустимо. В связи с чем, возникает вопрос, стоит ли обклеить стены обоями или покрасить. Производители и специалисты по отделочных материалов разработали улучшенный новый уникальный декоративно отделочный продукт, как жидкие обои.

Жидкие обои в интерьере

К жидким обоям, в последнее время испытывают многие специалисты, такие как дизайнеры и даже архитекторы. Жидкие обои – это декоративная штукатурка, которую используют в виде сухой смеси и для внутренней отделки помещения. В основе такой схемы, содержится готовый клеевой компонент из целлюлозы, натуральных и шелковых волокон, а так же минеральные добавки. Перед нанесением таких обоев, смесь надо развести с водой. Именно этот процесс и повлиял назвать такие обои, как «жидкие обои».

Преимущества жидких обоев Жидкие обои имеют ряд преимуществ, такие как устойчивость, к перепадам температуры, к влаге,в отличие от бумажных традиционных обоев,. Такие обои не имеют швов, способны выравнивать стены. При порче или повреждение отдельных участков, жидкие обои легко подлежат реставрации, так как они пластичны. Жидкие обои обеспечивают хорошее тепло и звукоизоляцию. Технология использования таких жидких обоев довольна проста и не требует особых навыков. Однако, обратиться к специалисту не помешает Что стоит сделать перед покраской жидких обоев Для начало, стоит подготовить материалы. Очень важно предварительно подготовить стены. Не забудьте, подготовить материал к нанесению жидких обоев. Вам понадобиться пластиковая емкость для замешивания раствора, валик для грунтовки стен, шпатель, строительный нож и другие приборы.Важно, в процессе подготовителения работ, зашпаклевать явные трещины и стыки. Проверте, ваши стены на наличие грибка. Если у ваших стен есть грибок или плесень, то стоит обработать стены антисептиком или другими жидкостями.

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