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Выходные данные

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Выходные данные

Услуги предоставлены:
Homify Online Gmbh & Co. KG

Адрес:
Holländerstraße 34, 13407 Berlin, Germany

Телефон:
+74996092473

E-Mail:
support@homify.com

Управляющий директор:
Philipp Dommermuth

Регистрационный суд:
Tribunal distrital de Charlottenburg, Berlim, Alemanha

Регистрационный номер:
HRA 48882 B

USt-ID в соответствии с § 27a налога на добавленную стоимость / Экономический ID в соответствии с § 139c Генерального налогового кодекса: DE294123158

Ответственный за содержание материалов в соответствии с § 55 параграф 2 RStV (State Broadcasting Treaty): Philipp Dommermuth (контактные данные см. выше).

Вид материальной ответственности Homify Online GmbH & Co. KG:
Homify GmbH

Управляющий директор Homify GmbH:
Philipp Dommermuth

Регистрационный суд: Amtsgericht Charlottenburg
Регистрационный номер: HRB 153618 B

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