USt-ID в соответствии с § 27a налога на добавленную стоимость / Экономический ID в соответствии с § 139c Генерального налогового кодекса: DE294123158
Ответственный за содержание материалов в соответствии с § 55 параграф 2 RStV (State Broadcasting Treaty): Philipp Dommermuth (контактные данные см. выше).
Вид материальной ответственности Homify Online GmbH & Co. KG:
Homify GmbH
Управляющий директор Homify GmbH:
Philipp Dommermuth
Регистрационный суд: Amtsgericht Charlottenburg
Регистрационный номер: HRB 153618 B