Выходные данные

Услуги предоставлены: Homify Online Gmbh & Co. KG

Адрес: Holländerstraße 34, 13407 Berlin, Germany

Телефон: +74996092473

E-Mail: support@homify.com

Управляющий директор: Philipp Dommermuth

Регистрационный суд: Tribunal distrital de Charlottenburg, Berlim, Alemanha

Регистрационный номер: HRA 48882 B



USt-ID в соответствии с § 27a налога на добавленную стоимость / Экономический ID в соответствии с § 139c Генерального налогового кодекса: DE294123158

Ответственный за содержание материалов в соответствии с § 55 параграф 2 RStV (State Broadcasting Treaty): Philipp Dommermuth (контактные данные см. выше).

Вид материальной ответственности Homify Online GmbH & Co. KG:

Homify GmbH

Управляющий директор Homify GmbH:

Philipp Dommermuth

Регистрационный суд: Amtsgericht Charlottenburg

Регистрационный номер: HRB 153618 B