Внутренняя отделка

Кто делал ремонт в своей квартире, конечно же сталкивался со внутренней отделкой С этого и начинается весь ремонт и все действия. Здесь и решаются задачи начального интерьера, так как обсуждается материалы, которые будут использоваться для стн, потолка и пола. В наше время чего только не увидеть в квартирах, бывает что шкурой крокодила обделывают все стены. Кому то это нравится, а кто то слишком сильно любит животных чтоб решиться на такое. Внутренняя отделка занимает много времени и сил, но зато все дальнейшие действия будут расцениваться как легкие и н требующие столько сил. Если вы никогда раньше не занимались ремонтом, то вам точно понадобится помощь людей, который уже ни раз делали ремонт или хотя бы участвовали в его осуществлении. Контакты специалистов и мастеров в вашем городе вы сможете найти на сайте Homify. Вы сможете встретиться с ними и обсудить все детали внутренний отделки.

Какой первый этап внутренней отделки?

Подобная работа начинается с черновой отделки, имеется ввиду провождение коммуникаций, электропроводка, отопление, вентиляция и другие монтажные и сантехнический работы в вашей квартире. На данном этапе лучше обратиться к профессионалам, так как на следующих этапах будет уже сложно что то поменять, в том случае если вы подключили что то не так. А такое может случится, особенно если вы делаете это в первый раз.

После того как вы убедились что все проведено и подключено, можно заняться выравниванием поверхностей. Это делается с помощью штукатурки, которая наносится на поверхность и позже ее нужно будет зачистить чтобы убрать вне ненужные неровности. Что касается пола, здесь время и виды отделки будут отличаться от материала, из которого он состоит (дерево или бетон). Это все были лишь подготовительные работы, и теперь можно переходить к следующему этапу!

Что отделывается первым: пол, стены или потолок?

Первым отделывается потолок, так как если вы будите использовать краску то можно испортить пол. Опять же, если вы выбираете краску, то стоит помнить о нескольких нанесениях материала на поверхность. Они будут зависеть от выбора краски и ее фактуры. Если же вы выбираете обои для отделывания потолка, то процесс отделывания может отличаться в зависимости от выбора вида обоев. Например жидкие обои, вовсе не клеятся а наносятся на потолки как штукатурка. Все это вам придется изучить, когда выберете тот или иной вид отделки потолка. Так же есть выбор отделки подвесным потолком, при котором подготовительные работы не выполняются. Плюсы этого выбора отделки, что он скрывает все неровности и проводку. Есть разные виды подвесного потолка: натяжной, реечный, модульный либо из гипсокартонная. Есть так же другие виды отделки потолка, например плитка, дерево, металлоконструкции, стекло и даже декоративный камень. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, с ними более близко вам придется ознакомится когда вы все таки выберете свой материал для потолка.

Выбирая материалы, так же не забудьте о вашем бюджете и расходах. Продумайте все до мелочей, так как в будущем будет сложно что то поменять.

Какой второй этап отделки?

Следующий этап- это стены. Когда вы закончили предварительную подготовку, о можно приступать к отделки стен. Здесь так же уйма вариантов, так например краска. От вида краски применяются те или иные способы нанесения. К примеру, текстурная краска наносится с помощью специального валики, который меняет текстуру поверхности. Так же время высыхания зависит от характерности краски. Больше всего она подойдет для семей с детьми, ведь если они разрисуют все ваши стены, вы сможете их перекрасить без лишних криков.

Самый стандартный вид отделки это конечно же обои. Большинство хозяев квартир, выбирают именно этот вариант, так как он красивый, не дорогой (хотя зависит от вида обоев) и не требует особых усилий. Все что нужно это клей, и ровные куски обоев. Даже неопытный мастер, может справится с этим видом отделки. Температура при этом должна быть не менее 18 градусов и полное отсутствие сквозняков. Эти советы помогут вам удостоверится в качестве вашей работы.

Если вы выбрали плитку для стен, то она более пойдёт для кухни. Так же стоить помнить нескольких важных правилах: плитка в ванной и кухне должна быть устойчива к агрессивным средам. Керамическая плитка укладывается всегда на клей и не стоит экспериментировать с цементным раствором. Данный вид работы требует внимательности и терпения: правильное составление клеящей смеси, дозировки и соблюдение уровня. Так же возможно использование гипсокартонная и панели – при этом нет необходимости делать выравнивание стен. Данный вид отделки крепится на предварительно заготовленный металлический профиль. Способен скрыть: дефекты стен, электропроводку, вентиляцию, утеплитель и т.д. Также возможна отделка стен другими, менее популярными материалами: декоративная штукатурка, камень, пробковое покрытие, дерево и прочее.

Какой последний этап отделки?

Последний этап- это отделка пола. Ничего больше на него капать не может, поэтому это последний этап в отделки вашей комнаты. Перед укладыванием напольного покрытия стяжка пола должна полностью просохнуть. И так, как и ранее материалов для отделки пола очень много. Если вы укладываете ламинат, то при правильном подборе может прослужить долгие годы. К примеру, 31 класс ламината в спальной комнате способен лежать практически вечность. С более подробными деталями вы можете проконсультироваться у специалиста. В ванную и кухню лучше подойдет влагостойкий ламинат, особенно если у вас в квартире есть детки, которые могут что то разлить. Линолеум – можно использовать два способа настила: сухой и на клей. При неправильной укладке материал будет иметь помятый вид. Однако будет служить вам верой и правдой. Действительно многие выбирают именно этот вид покрытия, ведь он самый удобный и практичный. Если вы укладываете плитку – то необходимо правильно выбрать разновидность под комнату. К примеру, глазурованная плитка в ванной способна превратить пол в настоящий «ледовый каток», что является небезопасным для детей. Поэтому всегда посоветуйтесь с профессионалами по этому поводу.

Наливной пол – для экономии средств заранее рекомендуется выровнять пол. Так как материал достаточно дорогой, предварительное выравнивание способствует уменьшению расхода выравнивающей смеси. Особенность такой отделки является возможность нанесения 3D рисунка, что является высшим пилотажем искусства. Любые гости обзавидуются вашему полу и воображению.

Где мне можно найти профессионалов?

Профессионалов можно найти в салонах мебели или установки кухонь. Если речь идет о первоначальной обработке, то тут вам сможет помочь любой строитель и мастер когда речь пойдет о заключительной обработке тогда может потребоваться совет профессионала. Контакты всех профессионалов в вашем округе вы можете найти на сайте Homify. Это будет очень удобно для ас и сбережет много времени которое вы убили бы на поиски мастеров. С помощью профессионалов вам по силу сделать любую работу, а главное качественно.