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Визитки и виджеты

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Визитки и виджеты

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Визитки (90 × 32)
Визитки (130 × 28)
Визитки (150 × 32)

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Разместите на своем сайте Визиткy, и его посетители в любой момент смогут зайти на вашу профильную страницу на homify. Дайте возможность клиентам познакомиться с вашим портфолио, отзывами о вашей работе и статьями, в которых упоминались выполненные вами проекты. Аккаунт на homify – кратчайший путь завоевать доверие потенциальных клиентов. Как разместить визитки и виджеты homify на своей странице, вы узнаете здесь.

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Визитки (180 × 33)

Вы должны быть зарегистрированы как специалист, чтобы видеть визитки

Разместите на своем сайте Визиткy, и его посетители в любой момент смогут зайти на вашу профильную страницу на homify. Дайте возможность клиентам познакомиться с вашим портфолио, отзывами о вашей работе и статьями, в которых упоминались выполненные вами проекты. Аккаунт на homify – кратчайший путь завоевать доверие потенциальных клиентов. Как разместить визитки и виджеты homify на своей странице, вы узнаете здесь.

Вы должны быть зарегистрированы как специалист, чтобы видеть визитки

Разместите на своем сайте Визиткy, и его посетители в любой момент смогут зайти на вашу профильную страницу на homify. Дайте возможность клиентам познакомиться с вашим портфолио, отзывами о вашей работе и статьями, в которых упоминались выполненные вами проекты. Аккаунт на homify – кратчайший путь завоевать доверие потенциальных клиентов. Как разместить визитки и виджеты homify на своей странице, вы узнаете здесь.

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