Разместите на своем сайте Визиткy, и его посетители в любой момент смогут зайти на вашу профильную страницу на homify. Дайте возможность клиентам познакомиться с вашим портфолио, отзывами о вашей работе и статьями, в которых упоминались выполненные вами проекты. Аккаунт на homify – кратчайший путь завоевать доверие потенциальных клиентов. Как разместить визитки и виджеты homify на своей странице, вы узнаете здесь.

Визитки (90 × 32)

Визитки (130 × 28)