Виниловое покрытие

Бывает обидно заметить на полу след от упавшего ножа или вздувшуюся планку паркета от пролитой жидкости, особенно когда вы совсем недавно закончили ремонт. Чаще всего это происходит на кухне, где пол подвергается опасности больше всего. В этом случае стоит задумываться о виниловом покрытии. Материал был изобретен аж в 1930-х годах и считается очень прочным по сей день, хотя и незаслуженно забыт в наше время. Вы можете увидеть, как нынче выглядит виниловое покрытие на Homify, и если вам понравится эта идея, стоит сохранить несколько фотографий в вашем профиле и позже использовать как идею. Это поможет вам визуализировать как будет выглядеть пол в комнате и уже от этого отталкиваться при выборе стен и потолка.

Какие преимущества винилового покрытия?

Имеется множество цветов и фактур этого материала, но чаще всего это имитация дерева или камня. Используя этот материал вы сможете с легкостью решать цветовые гаммы и подобрать рисунок для вашего стиля. За все это, не надо будет платить много денег, так как виниловое покрытие весьма дешевое. За ним так же не придется ухаживать день и ночь, ведь текстура этого покрытия проста и приятна. При монтаже, у вас не возникнет проблем, но все же лучше обратиться к специалистам, которые помогут вам более быстрее и качественнее сделать эту работу. Множество специалистов вы сможете найти на Homify, которые находятся в вашем регионе и будут рады вам помочь с установкой пола.

Какие основные правила укладки винилового покрытия?

Если вы все-таки сами решились выложить себе пол, то следуйте основным правилам этого покрытия. Виниловое покрытие очень нежное, и поэтому его не стоит сразу распаковывать, дайте ему пару дней для адаптации. Так же важно чтобы поверхность для укладки была чистой и сухой, иначе может быть погрешности. Затем разметьте пол или нарисуйте рисунок, который вы хотите чтобы получился и начните укладку по вашим эскизам. Ваш пол готов! Только не забудьте проверить сами себя, особенно обратите внимание на углы.