Уход за газонам

Уход за газоном

Газон – это замечательная возможность украсить ваш сад и сделать его аккуратным. Газон как и любое другое растение требует ухода за собой. Уход включает в себя регулярную стрижку, подкормку удобрениями и очистку. Все это нужно для того, чтобы заходя в свой сад вы насладились красотой, чистотой и порядком. Есть различные виды газона, которые подходят к разным видам домов. Например, если у вас большая территория, то просто стриженный газон может быть скучноватым для вас, и вы захотите где то оставить цветы. Чтобы увидеть варианты, Homify вам может помочь в этом. Здесь вы можете найти парочку идей для вас, и если вам понравятся пару фотографий, вы сможете с легкостью их сохранить и позже показать их своему садовнику, чтобы уточнить что именно вы хотите от вашего газона.

Как восстановить газон?

Возможно после долгой зимы или многих осадков ваш любимый газон уже не выглядит превосходно. Трава может пожелтеть, начнет ломаться и на некоторых участках вы увидите сорняки. Лучшее время для восстановления газона – это ранняя весна, поскольку после окончания работ по восстановлению газонного травостоя, у него будет время для роста. Для начала вы должны определить проблемы, и только после этого начать действовать. Например, расчесать газон железными граблями, подкормить травку специальной присыпкой или посев новых семян. Если вы не любитель капаться в земле, вы можете обратиться к садовнику, который с радостью поможет содержать ваш газон в превосходном виде. На Homify вы найдете контакты специалистов в вашем регионе, на которых вы можете с легкостью положиться.

Как избавиться от сорняков?

Сорняки на дачном участке причиняют больше вреда чем болезни или вредители. Они очень опасны для газона, так как сушат почву, забирают питание и выделяют в землю токсичные вещества. В сорняках находятся микроорганизмы, которые не видны для нас, но опасны для вашего любимого газона. Избавиться от сорняков не так уж и просто, но методы есть, так например использование нетканого укрывного материала черной окраски, который пропускает воду и воздух, но не пропускает свет. О многих других способах, вы можете узнать на Homify. Если вы растерялись и не знает что делать дальше, всегда можете обратиться к кому то за помощью. Так например ваши друзья или соседи могут что-то подсказать вам. Помощь садовника или специалиста по ландшафтному дизайну могут спасти ваш газон от гибели.

Какую садовую технику и инструменты использовать?

Секретом не является то, что от инструментов и оборудования зависит результат любой работы. Так и в сельскохозяйственный работах качество используемого для обработки почвы и ухода за растениями инвентаря играет большую роль. Арсенал огородника включает в себя целый набор различных инструментов, которые облегчают работу и создают благоприятные условия для растущих на участке растений. Сегодня традициональный инвентарь: грабли, лопаты, тяпки, ножовки, косы и секаторы, однако к ним дополнились более усовершенствованный инвентарь. Бензо и электропилы, ножницы, мотоблоки, мотокосы, газонокосилки, пылесосы для сада и измельчители все это можно использовать в вашем саду.