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Светильники потолочные

Светильники потолочные

Здесь Вы найдете лучшие идеи для потолочных светильников. Вы сможете просмотреть изображение или найти специалиста,чтобы создать дом своей мечты.
Здесь Вы найдете лучшие идеи для потолочных светильников. Вы сможете просмотреть изображение или найти специалиста,чтобы создать дом своей мечты.

Светильники потолочные

Светильники играют большую роль в дизайне квартиры. Они являются не только источниками света, а так же и интерьерными особенностями. В наши дни видов светильников миллионы и крепятся они все по разному. Так же светильники играют большую роль в создании зон в квартире. Например где вы хотите сохранить интимную обстановку, вам следует использовать  более приглушённый свет, а например в гостиной где вы встречаете своих гостей, должен быть яркий. Так же и в рабочей зоне должен быть яркий и отчетливый свет. Так же выбор светильников может зависеть и от площади вашей комнаты. Если же места много, можно наставить и светильников с ножками, а если места не достаточно, то проще всего будет использовать бра или потолочные светильники. Они сэкономят место, а служить вам будут так же.

Какие типы потолочных светильников есть?

Потолочные светильники делятся только на два вида: приповерхностные и подвесные. Первые, это те светильники, что крепятся вплотную к потолку и их разъединяет только пару сантиметром из-за проводов между. Подвесные это которые крепятся к потолку на подвесе или так сказать на проволочке. Они так же удобны и смотрятся очень красиво. На новый год туда можно повесить украшения, и люстра засверкает по новому. Так же светильников на подвесе разделяют на одноламповые и многоламповые (иначе люстры). Одноламповые светильники на подвесе в обиходе даже называют «кухонными»: такие светильники по одному или группой размещают над обеденным столом. А люстры традиционно являются главным осветительным прибором в гостиной. Так что решать вам, что же вы хотите видеть у себя на потолке.

Как лучше установить светильные приборы?

Многие задаются вопросом, как лучше установить приборы света в одной точке или лучше в разных местах. Ну во-первых, это зависит только от вашего желания. Как вам кажется более красивым вариантом, так и делайте. Нету какой то закономерности и правил для этого. Если вы выбираете люстру, как вид светильника, то она будет отдавать свет только в одну точку, и диаметр света будет зависеть только от лампочки. Если же вы хотите создать зоны при помощи световых приборов, то тогда лучше использовать несколько. Так как в каждой зоне должен быть правильный поток света и его интенсивность. Обратите также внимание на встраиваемые точечные потолочные светильники: их часто выбирают при устройстве натяжных и подвесных потолков. Выбирая между нескольким маломощными и одной мощной лампой, лучше остановиться на первом варианте. Так вы сможете регулировать освещенность в комнате, например в одной зоне сделать порче, а в другой наоборот. И в этом смысле люстры предпочтительнее одноламповых светильников, они стоят дешевле и они в этом случае более практичны.

Какой тип ламп лучше использовать?

Выбор велик. Стандартные патроны светильников позволяют использовать лампы накаливания, галогенные, люминесцентные (в том числе и энергосберегающие) лампы. Первые потребляют много энергии, но дают комфортное желтое свечение, к которому мы так привыкли. Вторые «берегут» деньги, но имеют несколько «индустриальный» внешний вид. В классической люстре такие лампы выглядят по меньшей мере странно. Галогенные аналоги смотрятся эстетичные, да и размеры их меньше, поэтому вся конструкция кажется более изящной, однако такие лампы не работают без довольно громоздкого пускорегулирующего аппарата (ПРА) с трансформатором понижающего давления. Изучайте маркировку патрона, на который рассчитан тот или иной светильник и тогда не будет никаких проблем с этим.  

Куда лучше направить световой поток?

Световой поток светильника может быть рассеянным, отраженным или направленным. В первом случае лампа полностью закрыта: свет, проходя через рассеиватель, перестает быть резким, равномерно заполняет все пространство. Это больше всего подойдёт для гостиной или детской. Во втором случае свет направлен на стены и потолок, этот выбор больше всего подойдет для спальни или рабочей зоны , а в третьем — только на нужную поверхность, так же подойдет для рабочей зоны или кухни.

Так же стоит задуматься о материалах для светильников, так как они по разному пропускают свет. Все материалы пропускают свет по-разному. Бумага и пластик лучше, ткань — хуже, а металл, естественно, не рассеивает свет вообще. Стеклянные плафоны легче чистить, они долговечнее и более пожаробезопасны, чем бумажные или текстильные. В каждом конкретном случае материал следует выбирать в зависимости от назначения той или иной комнаты, цвета обоев и т.д. Задумайтесь, ведь если цвет обоев не будем совпадать, то возможно свет станет оранжевым и будет резать глаза.

Где можно просмотреть дизайны светильников?

Вдохновение для выбора светильников можете найти в журналах для мебели или света. Там предоставлено множество вариантов различных светильников и на ножках и потолочных. Так же походите по гостям и пересматривайте светильники, которые весят у них. Возможно это именно то, что вы ищите. Очень важно подобрать правильную люстру и к стилю вашей квартиры, иначе одна маленькая деталь возможно испортит весь вид. Так же просмотрите варианты и на Homify, где вы сможете сохранить понравившиеся фотографии в своем профиле и в дальнейшем распечатать их, когда уже решитесь пойти и приобрести пару светильников для себя. Это очень удобно и сохраняет время, так как консультант в магазине сможет вам помочь быстрее и подобрать именно то, что вам нужно, так как у него будет картинка перед лицом.

Где можно найти контакты электриков?

Найти нужного рабочего для вас для установки светильников, вам могут помочь консультанты в отделе электрики в любом строительном магазине. Так же поспрашивайте ваших знакомых и друзей, возможно кто то ранее занимался этим вопросом, и у кого то сохранились номера и контакты рабочих. Это будет лучшим вариантом, так как знакомые смогут рассказать с какими проблемами столкнулись при установки и во сколько им все это обошлось. Конечно же цены зависят и от вашего выбора светильников, но а так же и от их подключении. Если же например у вас не проведена проводка в том месте, где бы вы хотели бра. Этим вопросом могут заняться только профессионалы. Так же контакты всех рабочих и электриков в вашем городе вы сможете найти на сайте Homify. Это не займет много времени и эти люди работают недалеко от вас.

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