Светильники потолочные

Светильники играют большую роль в дизайне квартиры. Они являются не только источниками света, а так же и интерьерными особенностями. В наши дни видов светильников миллионы и крепятся они все по разному. Так же светильники играют большую роль в создании зон в квартире. Например где вы хотите сохранить интимную обстановку, вам следует использовать более приглушённый свет, а например в гостиной где вы встречаете своих гостей, должен быть яркий. Так же и в рабочей зоне должен быть яркий и отчетливый свет. Так же выбор светильников может зависеть и от площади вашей комнаты. Если же места много, можно наставить и светильников с ножками, а если места не достаточно, то проще всего будет использовать бра или потолочные светильники. Они сэкономят место, а служить вам будут так же.

Какие типы потолочных светильников есть?

Потолочные светильники делятся только на два вида: приповерхностные и подвесные. Первые, это те светильники, что крепятся вплотную к потолку и их разъединяет только пару сантиметром из-за проводов между. Подвесные это которые крепятся к потолку на подвесе или так сказать на проволочке. Они так же удобны и смотрятся очень красиво. На новый год туда можно повесить украшения, и люстра засверкает по новому. Так же светильников на подвесе разделяют на одноламповые и многоламповые (иначе люстры). Одноламповые светильники на подвесе в обиходе даже называют «кухонными»: такие светильники по одному или группой размещают над обеденным столом. А люстры традиционно являются главным осветительным прибором в гостиной. Так что решать вам, что же вы хотите видеть у себя на потолке.

Как лучше установить светильные приборы?

Многие задаются вопросом, как лучше установить приборы света в одной точке или лучше в разных местах. Ну во-первых, это зависит только от вашего желания. Как вам кажется более красивым вариантом, так и делайте. Нету какой то закономерности и правил для этого. Если вы выбираете люстру, как вид светильника, то она будет отдавать свет только в одну точку, и диаметр света будет зависеть только от лампочки. Если же вы хотите создать зоны при помощи световых приборов, то тогда лучше использовать несколько. Так как в каждой зоне должен быть правильный поток света и его интенсивность. Обратите также внимание на встраиваемые точечные потолочные светильники: их часто выбирают при устройстве натяжных и подвесных потолков. Выбирая между нескольким маломощными и одной мощной лампой, лучше остановиться на первом варианте. Так вы сможете регулировать освещенность в комнате, например в одной зоне сделать порче, а в другой наоборот. И в этом смысле люстры предпочтительнее одноламповых светильников, они стоят дешевле и они в этом случае более практичны.

Какой тип ламп лучше использовать?

Выбор велик. Стандартные патроны светильников позволяют использовать лампы накаливания, галогенные, люминесцентные (в том числе и энергосберегающие) лампы. Первые потребляют много энергии, но дают комфортное желтое свечение, к которому мы так привыкли. Вторые «берегут» деньги, но имеют несколько «индустриальный» внешний вид. В классической люстре такие лампы выглядят по меньшей мере странно. Галогенные аналоги смотрятся эстетичные, да и размеры их меньше, поэтому вся конструкция кажется более изящной, однако такие лампы не работают без довольно громоздкого пускорегулирующего аппарата (ПРА) с трансформатором понижающего давления. Изучайте маркировку патрона, на который рассчитан тот или иной светильник и тогда не будет никаких проблем с этим.

Куда лучше направить световой поток?

Световой поток светильника может быть рассеянным, отраженным или направленным. В первом случае лампа полностью закрыта: свет, проходя через рассеиватель, перестает быть резким, равномерно заполняет все пространство. Это больше всего подойдёт для гостиной или детской. Во втором случае свет направлен на стены и потолок, этот выбор больше всего подойдет для спальни или рабочей зоны , а в третьем — только на нужную поверхность, так же подойдет для рабочей зоны или кухни.

Так же стоит задуматься о материалах для светильников, так как они по разному пропускают свет. Все материалы пропускают свет по-разному. Бумага и пластик лучше, ткань — хуже, а металл, естественно, не рассеивает свет вообще. Стеклянные плафоны легче чистить, они долговечнее и более пожаробезопасны, чем бумажные или текстильные. В каждом конкретном случае материал следует выбирать в зависимости от назначения той или иной комнаты, цвета обоев и т.д. Задумайтесь, ведь если цвет обоев не будем совпадать, то возможно свет станет оранжевым и будет резать глаза.

Где можно просмотреть дизайны светильников?

Вдохновение для выбора светильников можете найти в журналах для мебели или света. Там предоставлено множество вариантов различных светильников и на ножках и потолочных. Так же походите по гостям и пересматривайте светильники, которые весят у них. Возможно это именно то, что вы ищите. Очень важно подобрать правильную люстру и к стилю вашей квартиры, иначе одна маленькая деталь возможно испортит весь вид. Так же просмотрите варианты и на Homify, где вы сможете сохранить понравившиеся фотографии в своем профиле и в дальнейшем распечатать их, когда уже решитесь пойти и приобрести пару светильников для себя. Это очень удобно и сохраняет время, так как консультант в магазине сможет вам помочь быстрее и подобрать именно то, что вам нужно, так как у него будет картинка перед лицом.

Где можно найти контакты электриков?

Найти нужного рабочего для вас для установки светильников, вам могут помочь консультанты в отделе электрики в любом строительном магазине. Так же поспрашивайте ваших знакомых и друзей, возможно кто то ранее занимался этим вопросом, и у кого то сохранились номера и контакты рабочих. Это будет лучшим вариантом, так как знакомые смогут рассказать с какими проблемами столкнулись при установки и во сколько им все это обошлось. Конечно же цены зависят и от вашего выбора светильников, но а так же и от их подключении. Если же например у вас не проведена проводка в том месте, где бы вы хотели бра. Этим вопросом могут заняться только профессионалы. Так же контакты всех рабочих и электриков в вашем городе вы сможете найти на сайте Homify. Это не займет много времени и эти люди работают недалеко от вас.