Сруб бани

Древняя баня – это красивая древнерусская традиция, прекрасная традиция, которую незачем менять.

Срубы бань стояться из экологически чистого строевого леса. Для того что бы изготовить сруб бани нужны свежеспиленные окоренные, строганные, бревна или лафает диаметром от 180мм. Заготовку леса лучше всего делать зимой, это связано с наименьшей деформацией и усушкой дерева. Для изготовления бань лучше всего использовать хвойные породы деревьев, они обеспечат хорошую сопротивляемость гниения из-за своей смолистости, а для изготовления срубов бань чаще всего используют лиственные породы деревьев. Прямизна и отсутствие дуплистости позволяют сплачивать бревна в стены.

Многие люди предпочитают строить срубы бань из зимней здоровой древесины которая прослужит им более 100лет. Основное преимущество деревянного сруба состоит в том что, древесина является живим материалом, который обладает своей энергетикой, что положительно сказывается на самочувствие посетителей такого сруба. Даже срубленное дерево продолжает дышать, излучать энергию тепла, повышает жизненный тонус, защищая человека от вредных излишеств современной цивилизации. Благодаря способности древесины «дышать» в деревянных банях не будет проблем с излишней сухости и чрезмерно насыщенной углекислым газом атмосферы комнат. В срубах оптимальная влажность и состав атмосферы в помещении поддерживается за счет естественного воздухообмену дерева. Древесина обладает замечательными теплоизоляционным качествам, которые гораздо выше чем у кирпича. Конечно у древесины есть и свои недостатки как недолговечность, повреждения различными насекомыми, древесина не может противостоять огню и гнилостному разложению.

Также в плюсы к древесине можно записать ее малый вес. За счет чего можно сэкономить на закладке фундамента. Древесина морозо- устойчива за счет чего можно вести строительные и ремонтные работы в зимнее время. В деревянных срубах бань даже не обязательно проводить внутреннюю отделку стен. Достаточно будет ограничиться шлифовкой и лакировкой. Присущие дереву особые свойства позволяют создать во внутренних помещениях деревянного дома атмосферы высокого комфорта. И конечно же, сруб обладает прекрасным внешним видом. К главным преимуществам таких построек из древесины является неповторимая и выразительная красота рисунка.

Конечно в наших лесах много деревьев и оно является лучшим и доступным строй материалом для бань и домов, благодаря множеством полезных свойств, которые мы перечислили выше.

Сегодня деревянные сооружения приобрели большую популярность, но самым популярным и долговечным является сруб бани.

Сруб может быть выполнен в нескольких вариантах обработки брёвен

Оцилиндрованное бревно.

Оцилиндрованное бревно – это фрезерованное бревно, которое прошло механическую обработку на специальном оборудовании и имеет одинаковый диаметр по всей своей длине. Оцелиндрованные бревна позволяют достичь плотных и прочных соединений между бревнами. С помощью таких бревен можно максимально минимизировать зазоры в венцах, а также соединять их под любым необходимым углом. Помимо этого дома и бани из оцилиндрованного бревна имеют привлекательный внешний вид и не требуют дополнительной внутренней и внешней отделки.

Строганное бревно.

Дома и бани из строганного бревна отличаются от оцилиндрованного бревна, тем что обладают особой устойчивостью к окружающей среде и долговечностью т.к. при подготовке сохраняется защитный слой древесины из-за того, что стругается рубанками вручную в отличии от оцилиндрованных бревен. Для строительства домов и срубов из строганного бревна, берется отборный, калиброванный лес. Вовремя стройки сруба между бревнами прокладывают мох либо джутовоеполотно. Срубы из строганного бревна имеют особый, своеобразный внешний вид, причиной этого является то что бревно имеют различный диаметр в пределах 2-3 см. Можно сделать вывод что дома и бани из строганного бревна долговечны, имеют характерный, весьма привлекательный внешний вид , с выраженным старым русским стилем.

Окоренное бревно

Окоренное бревно - это механически обработанное бревно, при котором отделяется кора от бревна топором. У таких бревен остаётся верхний слой который насыщен смолой. Это делается для того чтобы насекомые-вредители не поедали древесину. Такие бревна сохраняют свои природные свойства, и не позволят портиться уже готовому деревянному дому или срубу. Но есть один недостаток у таких бревен – со временем защитный верхний слой чернеет, но этим лишь теряет свою привлекательность. Но еще будет несколько десятков лет выполнять свои природные функции.

Лафет

Лафет - это полуовальное бревно, остроганное и опиленное с двух противоположных сторон. Лафет можно назвать чем-то средним между бревном и брусом. При изготовлении лафета снимаются внешние, самые твердые слои древесины, остаются лишь самые мягкие слои древесины, после чего они обрабатываются антисептиками. Бревна диаметром 300-500 мм обтачиваются с двух противоположных сторон и укладываются друг на друга не обточенной стороной. Внешний вид дома из лафет легко узнаваем. Снаружи мы видим деревянные стены с ровным плоским профилем, а не круглым, ребристым. Такой дом выглядит привлекательно, а также не требует затрат для наружной обшивки. Самое главное преимущество такого бревна – это замки, посредством которых бревна соединяются между собой. Они представляют собой самозаклинивающееся соединение т.к. оно само заклинивается замок под собственным весом, чем больше усушка и усадка, тем плотнее и прочнее будет сооружение.

Также возможны разные варианты рубки срубов

Рубка в чашу

Рубка в чашу, этот вид рубки очень практичен, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер такой сруб не продувает, влага внутрь его не проходит и сруб приобретает интересный классический русский вид. Из-за того, что бревна выводятся за границы угла на 25-30 см. При этом за счет угловых остатков теряется 0.5-0.6 м бревна, что приводит к перерасходу древесины, но такой сруб считается более устойчивый к воздействию внешних атмосферных явлений и такие выступающие углы придают защиту от дождя и ветра.

Рубка в лапу

Данный вид рубки углов сруба не предполагает перерасхода материала. А стены сруба соответствуют длине бревна. Рубка в лапу отличается от рубки в чашу тем что бревна не выступают за пределы углов сруба и тем самым хуже защищают от дождя и ветра. При таком методе рубки сруба, для дополнительной защиты углов от продувания и промерзания, углы обычно зашивают декоративной доской.

Сруб бани одно из лучших вложений средств. После постройки бани, вы будете в конце рабочей недели собираться со своими родными, близкими родственниками и друзьями что бы расслабиться вместе с ними, а также именно в бане отмечается практически половина дней рождения и других торжественных мероприятий.