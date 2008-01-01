Лукьянова Ирина Валерьевна выпускница лицея садово- паркового строительства (1993 —
1994 г.г) и Московского Государственного Университета Леса кафедры садово- паркового строительства (1994 — 1999г.г.)
Основное ее направление — это создание проектов
озеленения и благоустройства частных территорий, а так же их реализация и ведение авторского надзора .
Реализованные проекты ее частных садов можно увидеть в коттеджных поселках Московской области Рублевский, Графские пруды, Остров фантазий, Жуковка 21 века, Серебряная подкова , Зеленый мыс,Бельгийская деревня,Новые горки и др.
В Москве занималась оформлением городской территории ЗАО "Хамильтон Стандард - Наука" , а так же участка в элитном жилом квартале «Ближние дачи».
В городе Дмитрове занималась созданием проекта благоустройства и озеленения сквера на ул. Загорской и «Дома Доброты» — дома-интерната для лиц пожилого возраста и инвалидов ; в Подольске — созданием проекта благоустройства и озеленения охранной зоны усадьбы «Ивановское».
Ее статьи и проекты можно увидеть в журналах по ландшафтному дизайну. «Дом и Сад», «Стильный сад» ,«Мир & Дом», "Ландшафтный дизайн", "Роскошные дома" и "Любимая дача".
- Услуги
- создание цветников
- устройство дорожек и площадок
- устройство газонов
- авторский надзор
- посадка деревьев
- посадка кустарников
- создание авторских садов
- проекты озеленения
- проекты садов
- устройство систем автоматического полива
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- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие регионы
- Адрес
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109462 Москва
Россия
+7-9104394225 www.land-proekt.ru