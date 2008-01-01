Лукьянова Ирина Валерьевна выпускница лицея садово- паркового строительства (1993 —

1994 г.г) и Московского Государственного Университета Леса кафедры садово- паркового строительства (1994 — 1999г.г.)

Основное ее направление — это создание проектов

озеленения и благоустройства частных территорий, а так же их реализация и ведение авторского надзора .

Реализованные проекты ее частных садов можно увидеть в коттеджных поселках Московской области Рублевский, Графские пруды, Остров фантазий, Жуковка 21 века, Серебряная подкова , Зеленый мыс,Бельгийская деревня,Новые горки и др.

В Москве занималась оформлением городской территории ЗАО "Хамильтон Стандард - Наука" , а так же участка в элитном жилом квартале «Ближние дачи».

В городе Дмитрове занималась созданием проекта благоустройства и озеленения сквера на ул. Загорской и «Дома Доброты» — дома-интерната для лиц пожилого возраста и инвалидов ; в Подольске — созданием проекта благоустройства и озеленения охранной зоны усадьбы «Ивановское».

Ее статьи и проекты можно увидеть в журналах по ландшафтному дизайну. «Дом и Сад», «Стильный сад» ,«Мир & Дом», "Ландшафтный дизайн", "Роскошные дома" и "Любимая дача".