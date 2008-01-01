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Land-proekt
Ландшафтные архитекторы Москва
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Калужское шоссе, Land-proekt Land-proekt Сад в классическом стиле
    Калужское шоссе, Land-proekt Land-proekt Сад в классическом стиле
    Калужское шоссе, Land-proekt Land-proekt Сад в классическом стиле
    +24
    Калужское шоссе
    КП Графские пруды, Land-proekt Land-proekt Сад в классическом стиле
    КП Графские пруды, Land-proekt Land-proekt Сад в классическом стиле
    КП Графские пруды, Land-proekt Land-proekt Сад в стиле модерн
    +12
    КП Графские пруды
    КП Жуковка 21 века, Land-proekt Land-proekt Сад в классическом стиле
    КП Жуковка 21 века, Land-proekt Land-proekt Сад в классическом стиле
    КП Жуковка 21 века, Land-proekt Land-proekt Сад в классическом стиле
    +5
    КП Жуковка 21 века
    КП Серебряная подкова, Land-proekt Land-proekt Сад в классическом стиле
    КП Серебряная подкова, Land-proekt Land-proekt Сад в стиле модерн
    КП Серебряная подкова, Land-proekt Land-proekt Сад в классическом стиле
    +12
    КП Серебряная подкова
    КП Рублевский, Land-proekt Land-proekt Сад в стиле минимализм
    КП Рублевский, Land-proekt Land-proekt Сад в стиле модерн
    КП Рублевский, Land-proekt Land-proekt Сад в стиле минимализм
    +8
    КП Рублевский
    Работы из разных проектов, Land-proekt Land-proekt Сад в скандинавском стиле
    Работы из разных проектов, Land-proekt Land-proekt Сад в скандинавском стиле
    Работы из разных проектов, Land-proekt Land-proekt Сад в стиле лофт
    +16
    Работы из разных проектов
    Показать все 7 проекты

    Лукьянова Ирина Валерьевна выпускница лицея садово- паркового строительства (1993 —

    1994 г.г) и Московского Государственного Университета Леса кафедры садово- паркового строительства (1994 — 1999г.г.)

    Основное ее направление — это создание проектов

    озеленения и благоустройства частных территорий, а так же их реализация и ведение авторского надзора .

    Реализованные проекты ее частных садов можно увидеть в коттеджных поселках Московской области Рублевский, Графские пруды, Остров фантазий, Жуковка 21 века, Серебряная подкова , Зеленый мыс,Бельгийская деревня,Новые горки и др.

    В Москве занималась оформлением городской территории ЗАО "Хамильтон Стандард - Наука" , а так же участка в элитном жилом квартале «Ближние дачи».

    В городе Дмитрове занималась созданием проекта благоустройства и озеленения сквера на ул. Загорской и «Дома Доброты» — дома-интерната для лиц пожилого возраста и инвалидов ; в Подольске — созданием проекта благоустройства и озеленения охранной зоны усадьбы «Ивановское».

    Ее статьи и проекты можно увидеть в журналах по ландшафтному дизайну. «Дом и Сад», «Стильный сад» ,«Мир & Дом», "Ландшафтный дизайн", "Роскошные дома" и "Любимая дача".

    Услуги
    • создание цветников
    • устройство дорожек и площадок
    • устройство газонов
    • авторский надзор
    • посадка деревьев
    • посадка кустарников
    • создание авторских садов
    • проекты озеленения
    • проекты садов
    • устройство систем автоматического полива
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    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область. Возможны выезды в другие регионы
    Адрес
    109462 Москва
    Россия
    +7-9104394225 www.land-proekt.ru

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