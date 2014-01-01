Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Руслан Михайлов rmgarden
Ландшафтные архитекторы Москва
Обзор 3Проекты (3) 3Книги идей (3)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом сад “Villa Nova”, Руслан Михайлов rmgarden Руслан Михайлов rmgarden Сад в средиземноморском стиле
    Дом сад “Villa Nova”, Руслан Михайлов rmgarden Руслан Михайлов rmgarden Сад в средиземноморском стиле
    Дом сад “Villa Nova”, Руслан Михайлов rmgarden Руслан Михайлов rmgarden Сад в средиземноморском стиле
    +8
    Дом сад “Villa Nova”
    Ландшафтный дизайн частного сада, Руслан Михайлов rmgarden Руслан Михайлов rmgarden
    Ландшафтный дизайн частного сада, Руслан Михайлов rmgarden Руслан Михайлов rmgarden
    Ландшафтный дизайн частного сада, Руслан Михайлов rmgarden Руслан Михайлов rmgarden
    +5
    Ландшафтный дизайн частного сада
    Дизайн сада в пейзажном стиле., Руслан Михайлов rmgarden Руслан Михайлов rmgarden Сад в стиле кантри
    Дизайн сада в пейзажном стиле., Руслан Михайлов rmgarden Руслан Михайлов rmgarden Сад в стиле кантри
    Дизайн сада в пейзажном стиле., Руслан Михайлов rmgarden Руслан Михайлов rmgarden Сад в стиле кантри
    +5
    Дизайн сада в пейзажном стиле.
    Услуги
    Ландшафтный дизайн и визуализация
    Регионы обслуживания
    г. Москва и Московская обл.
    Награды компании
    • Мой проект Villa Nova победил в конкурсе Ландшафтная осень 2014 лучший проект!
    • Мой проект участвовал в окрытом творческом конкурсе на разработку общественного пространства на территории Зарядья на месте бывшей гостиницы Россия по итогам которого, проект вошел в 10 лучших работ из 114 и было получено звание лауреат.
    Адрес
    123456 Москва
    Россия
    +7-9258350850 www.rmgarden.ru

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element