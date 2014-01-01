Как распланировать 6 соток

Главной задачей во время создания своего дачного «рая» подальше от городского шума и суеты является ландшафтный дизайн личного участка. Если участок уже есть, но он не очень большой, чтобы привести его в надлежащий вид, также…

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