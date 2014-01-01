- Услуги
- Ландшафтный дизайн и визуализация
- Регионы обслуживания
- г. Москва и Московская обл.
- Награды компании
- Мой проект
Villa Novaпобедил в конкурсе
Ландшафтная осень 2014лучший проект!
- Мой проект участвовал в окрытом творческом конкурсе на разработку общественного пространства на территории Зарядья на месте бывшей гостиницы
Россияпо итогам которого, проект вошел в 10 лучших работ из 114 и было получено звание лауреат.
- Мой проект
- Адрес
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123456 Москва
Россия
+7-9258350850 www.rmgarden.ru