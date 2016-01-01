Опытом работы более 10 лет в области архитектуры и дизайна. Есть публикации как за рубежом, так и в России.

Обращаясь ко мне, вы получаете полный пакет услуг от концептуального проектирования до реализации.

Налаженная база поставщиков, которые ТОЧНО не будут подводить, сплоченная команда проектировщиков.

Дизайн интерьеров квартир, домов, офисов, МОПов общественных зон, выставочных стендов, телевизионных студий под ключ в Москве и в других регионах. Оформление любых помещений к празднику. Разработка фирменного стиля компании. Изготовление любой сложности мебели. Весь спектр инженерных услуг в BIM.

Богатый опыт и невероятный творческий потенциал позволяет нам разработать оригинальный проект в любом стиле с учетом пожеланий заказчика. Каждая реализованная работа отличается уникальностью и отражает предпочтения и характер клиента.