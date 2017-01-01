Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Wide Design Group
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 21Проекты (21) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК «Леонтьевский мыс», Wide Design Group Wide Design Group Гостиная в колониальном стиле Белый
    ЖК «Леонтьевский мыс», Wide Design Group Wide Design Group Столовая комната в колониальном стиле Коричневый
    ЖК «Леонтьевский мыс», Wide Design Group Wide Design Group Гостиная в колониальном стиле Бежевый
    +5
    ЖК «Леонтьевский мыс»
    «Elegance», Wide Design Group Wide Design Group Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Дерево Белый
    «Elegance», Wide Design Group Wide Design Group Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    «Elegance», Wide Design Group Wide Design Group Столовая комната в стиле минимализм
    +24
    «Elegance»
    «Harmony», Wide Design Group Wide Design Group Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    «Harmony», Wide Design Group Wide Design Group Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    «Harmony», Wide Design Group Wide Design Group Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +20
    «Harmony»
    Hoffmann Group, Wide Design Group Wide Design Group Конференц-центры в стиле минимализм
    Hoffmann Group, Wide Design Group Wide Design Group Конференц-центры в стиле минимализм
    Hoffmann Group, Wide Design Group Wide Design Group Конференц-центры в стиле минимализм
    +8
    Hoffmann Group
    Дом в стиле Кантри, Wide Design Group Wide Design Group Гостиная в стиле кантри
    Дом в стиле Кантри, Wide Design Group Wide Design Group Гостиная в стиле кантри
    Дом в стиле Кантри, Wide Design Group Wide Design Group Гостиная в стиле кантри
    +2
    Дом в стиле Кантри
    «Cream dream», Wide Design Group Wide Design Group Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    «Cream dream», Wide Design Group Wide Design Group Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    «Cream dream», Wide Design Group Wide Design Group Столовая комната в классическом стиле
    +13
    «Cream dream»
    Показать все 21 проекты

    Наша миссия в поиске идеального баланса между формой, материалом и цветом. Каждый проект — это «диалог», в результате которого появляется эcтетически совершенное решение.


    Студия дизайна интерьера WIDE DESIGN GROUP − команда профессионалов, которые знают, как создать гармоничное пространство.


    Оформление помещения − настоящее искусство. В каждом помещении есть своя геометрия, которую мы превращаем в индивидуальную особенность. Специалисты дизайн бюро, основанного архитектором Алексеем Ивановым и дизайнером Мариной Ленновой, имеют 15 летний опыт в создании интерьеров.


    Команда профессионалов создает уникальные интерьеры частного и общественного пространства. Мы курируем проект на каждом этапе проектирования и строительства. Выполняем полный цикл проектных и строительных работ, а также декорирование интерьера, включая разработку карты Фен-шуй и подбор произведений искусства.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • генеральный подряд
    • строительство
    • комплектация объектов
    • карта Фэн-шуй и Васту
    • авторский надзор
    • декорирование
    • подбор произведений искусства
    • дизайн интерьера
    • дизайн
    • проектирование
    • Показать все 11 услуги
    Регионы обслуживания
    Россия и Европа
    Награды компании
    • Лауреаты престижной премии «Лучшее для жизни 2017»
    • MZ DESIGN AWARDS «Лучший дизайн – проект домашнего кинотеатра»
    • ТОП 100 лучших общественных интерьеров России по версии «Best Public Space»
    Адрес
    ул. Петрозаводская дом 9, офис 8
    197374 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9110891089 widedesign.ru

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element