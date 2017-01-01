Наша миссия в поиске идеального баланса между формой, материалом и цветом. Каждый проект — это «диалог», в результате которого появляется эcтетически совершенное решение.





Студия дизайна интерьера WIDE DESIGN GROUP − команда профессионалов, которые знают, как создать гармоничное пространство.





Оформление помещения − настоящее искусство. В каждом помещении есть своя геометрия, которую мы превращаем в индивидуальную особенность. Специалисты дизайн бюро, основанного архитектором Алексеем Ивановым и дизайнером Мариной Ленновой, имеют 15 летний опыт в создании интерьеров.





Команда профессионалов создает уникальные интерьеры частного и общественного пространства. Мы курируем проект на каждом этапе проектирования и строительства. Выполняем полный цикл проектных и строительных работ, а также декорирование интерьера, включая разработку карты Фен-шуй и подбор произведений искусства.