Наша миссия в поиске идеального баланса между формой, материалом и цветом. Каждый проект — это «диалог», в результате которого появляется эcтетически совершенное решение.
Студия дизайна интерьера WIDE DESIGN GROUP − команда профессионалов, которые знают, как создать гармоничное пространство.
Оформление помещения − настоящее искусство. В каждом помещении есть своя геометрия, которую мы превращаем в индивидуальную особенность. Специалисты дизайн бюро, основанного архитектором Алексеем Ивановым и дизайнером Мариной Ленновой, имеют 15 летний опыт в создании интерьеров.
Команда профессионалов создает уникальные интерьеры частного и общественного пространства. Мы курируем проект на каждом этапе проектирования и строительства. Выполняем полный цикл проектных и строительных работ, а также декорирование интерьера, включая разработку карты Фен-шуй и подбор произведений искусства.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- генеральный подряд
- строительство
- комплектация объектов
- карта Фэн-шуй и Васту
- авторский надзор
- декорирование
- подбор произведений искусства
- дизайн интерьера
- дизайн
- проектирование
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- Регионы обслуживания
- Россия и Европа
- Награды компании
- Лауреаты престижной премии «Лучшее для жизни 2017»
- MZ DESIGN AWARDS «Лучший дизайн – проект домашнего кинотеатра»
- ТОП 100 лучших общественных интерьеров России по версии «Best Public Space»
- Адрес
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ул. Петрозаводская дом 9, офис 8
197374 Санкт-Петербург
Россия
+7-9110891089 widedesign.ru