Мы занимаемся дизайном интерьеров

5 лет и за это время создали большое количество проектов, как в Тульской области, так и в других регионах России.

Нас двое, мы всегда работаем вместе, над каждым проектом, над каждой деталью. Сочетаем в работе мужскую твердость и женскую мягкость, благодаря этому проекты получаются гармоничными.