Мы занимаемся дизайном интерьеров
5 лет и за это время создали большое количество проектов, как в Тульской области, так и в других регионах России.
Нас двое, мы всегда работаем вместе, над каждым проектом, над каждой деталью. Сочетаем в работе мужскую твердость и женскую мягкость, благодаря этому проекты получаются гармоничными.
- Услуги
- дизайн интерьера
- декорирование помещений
- комплектация объектов
- Регионы обслуживания
- Тула
- Москва
- г. Москва
- ЦФО
- Адрес
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Мосина, дом 2-в
300026 Тула
Россия
+7-9036598269 interika71.ru