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Interika
Дизайнеры интерьера Тула
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Французский поцелуй, Interika Interika Спальня в классическом стиле
    Французский поцелуй, Interika Interika Спальня в классическом стиле
    Французский поцелуй, Interika Interika Спальня в классическом стиле
    +17
    Французский поцелуй
    Леди Ди, Interika Interika Гостиная в классическом стиле
    Леди Ди, Interika Interika Гостиная в классическом стиле
    Леди Ди, Interika Interika Гостиная в классическом стиле
    +9
    Леди Ди
    Сокровища Агры, Interika Interika Гостиные в эклектичном стиле Бетон Зеленый
    Сокровища Агры, Interika Interika Гостиные в эклектичном стиле Дерево
    Сокровища Агры, Interika Interika Гостиные в эклектичном стиле Бетон
    +11
    Сокровища Агры
    Стрелок, Interika Interika Столовая комната в эклектичном стиле
    Стрелок, Interika Interika Гостиные в эклектичном стиле
    Стрелок, Interika Interika Кухни в эклектичном стиле
    +8
    Стрелок
    Офис компании, Interika Interika Рабочий кабинет в классическом стиле
    Офис компании, Interika Interika Рабочий кабинет в классическом стиле
    Офис компании, Interika Interika Рабочий кабинет в классическом стиле
    +4
    Офис компании
    Модный класс, Interika Interika Медиа комната в классическом стиле
    Модный класс, Interika Interika Медиа комната в классическом стиле
    Модный класс, Interika Interika Медиа комната в классическом стиле
    +3
    Модный класс
    Показать все 7 проекты

    Мы занимаемся дизайном интерьеров

    5 лет и за это время создали большое количество проектов, как в Тульской области, так и в других регионах России.

    Нас двое, мы всегда работаем вместе, над каждым проектом, над каждой деталью. Сочетаем в работе мужскую твердость и женскую мягкость, благодаря этому проекты получаются гармоничными.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • декорирование помещений
    • комплектация объектов
    Регионы обслуживания
    • Тула
    • Москва
    • г. Москва
    • ЦФО
    Адрес
    Мосина, дом 2-в
    300026 Тула
    Россия
    +7-9036598269 interika71.ru
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