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Bellarte interior studio
Дизайнеры интерьера Ялта
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира для отдыха у моря, Bellarte interior studio Bellarte interior studio Гостиная в стиле минимализм
    Квартира для отдыха у моря, Bellarte interior studio Bellarte interior studio Гостиная в стиле минимализм Коричневый
    Квартира для отдыха у моря, Bellarte interior studio Bellarte interior studio Гостиная в стиле минимализм Белый
    +30
    Квартира для отдыха у моря
    Квартира в классическом стиле, Bellarte interior studio Bellarte interior studio Спальня в классическом стиле Белый
    Квартира в классическом стиле, Bellarte interior studio Bellarte interior studio Спальня в классическом стиле Белый
    Квартира в классическом стиле, Bellarte interior studio Bellarte interior studio Спальня в классическом стиле Белый
    +22
    Квартира в классическом стиле
    Солнечное настроение, Bellarte interior studio Bellarte interior studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Белый
    Солнечное настроение, Bellarte interior studio Bellarte interior studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Коричневый
    Солнечное настроение, Bellarte interior studio Bellarte interior studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Коричневый
    +15
    Солнечное настроение
    Проект Цветочная поляна, Bellarte interior studio Bellarte interior studio Столовая комната в классическом стиле Белый
    Проект Цветочная поляна, Bellarte interior studio Bellarte interior studio Столовая комната в классическом стиле Белый
    Проект Цветочная поляна, Bellarte interior studio Bellarte interior studio Столовая комната в классическом стиле Белый
    +19
    Проект Цветочная поляна
    Квартира с темными акцентами , Bellarte interior studio Bellarte interior studio Гостиная в стиле минимализм Серый
    Квартира с темными акцентами , Bellarte interior studio Bellarte interior studio Гостиная в стиле минимализм Серый
    Квартира с темными акцентами , Bellarte interior studio Bellarte interior studio Гостиная в стиле минимализм Серый
    +15
    Квартира с темными акцентами
    Солнечный интерьер для квартиры у моря , Bellarte interior studio Bellarte interior studio Гостиная в средиземноморском стиле Белый
    Солнечный интерьер для квартиры у моря , Bellarte interior studio Bellarte interior studio Гостиная в средиземноморском стиле Белый
    Солнечный интерьер для квартиры у моря , Bellarte interior studio Bellarte interior studio Гостиная в средиземноморском стиле
    +12
    Солнечный интерьер для квартиры у моря
    Показать все 9 проекты

    Наша студия предлагает Вам профессиональный дизайн интерьера, поставку мебели, сантехники и плитки, аксессуаров от ведущих европейских производителей, а также полный комплекс услуг «под ключ» — от разработки дизайн-проекта и услуг по ремонту, до сборки и установки мебели и декорирования помещения.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • 3D-визуализация
    • авторский надзор
    • Проекты под ключ
    • художественная роспись
    • декорирование интерьера
    • Малярные работы
    • производство мебели
    • ремонт квартир
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    Регионы обслуживания
    Россия Крым Севастополь Симферополь Ялта Russia Ukraine Crimea
    Адрес
    Набережная имени Ленина, д 4, ЖК «Лотос», офис 4.
    98510 Ялта
    Россия
    +7-9788424210 bellarte.com.ru
    Законное владение

    г. Ялта, набережная имени Ленина, д 4, ЖК «Лотос», офис 4.

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