Наша студия предлагает Вам профессиональный дизайн интерьера, поставку мебели, сантехники и плитки, аксессуаров от ведущих европейских производителей, а также полный комплекс услуг «под ключ» — от разработки дизайн-проекта и услуг по ремонту, до сборки и установки мебели и декорирования помещения.