Наша студия предлагает Вам профессиональный дизайн интерьера, поставку мебели, сантехники и плитки, аксессуаров от ведущих европейских производителей, а также полный комплекс услуг «под ключ» — от разработки дизайн-проекта и услуг по ремонту, до сборки и установки мебели и декорирования помещения.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- 3D-визуализация
- авторский надзор
- Проекты
под ключ
- художественная роспись
- декорирование интерьера
- Малярные работы
- производство мебели
- ремонт квартир
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- Регионы обслуживания
- Россия Крым Севастополь Симферополь Ялта Russia Ukraine Crimea
- Адрес
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Набережная имени Ленина, д 4, ЖК «Лотос», офис 4.
98510 Ялта
Россия
+7-9788424210 bellarte.com.ru
г. Ялта, набережная имени Ленина, д 4, ЖК «Лотос», офис 4.