Дизайн студия «ЭльДиз» предлагает услуги по разработке дизайн-проектов интерьера, квартир и отдельных комнат, коттеджей, домов, ресторанов, магазинов и офисов. В течении семи лет дизайн студия предлагает весь перечень дизайнерских услуг: визуализация, стилизация, экспликация, планировка, разработка эскизов, рабочих чертежей и подбор отделочных материалов, ремонт «под ключ», авторский надзор и консультации.