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Дизайн студия ЭльДиз
Дизайнеры интерьера Дзержинск
Обзор 2Проекты (2) 1Книги идей (1)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект загородного дома 450 кв.м. в Володарском районе , Дизайн студия ЭльДиз Дизайн студия ЭльДиз Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект загородного дома 450 кв.м. в Володарском районе , Дизайн студия ЭльДиз Дизайн студия ЭльДиз Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект загородного дома 450 кв.м. в Володарском районе , Дизайн студия ЭльДиз Дизайн студия ЭльДиз Кухня в классическом стиле
    +45
    Дизайн-проект загородного дома 450 кв.м. в Володарском районе
    Дизайн-проект квартиры в ЖК Мегаполис-НН в стиле Арт Деко, Дизайн студия ЭльДиз Дизайн студия ЭльДиз Кухня в стиле лофт
    Дизайн-проект квартиры в ЖК Мегаполис-НН в стиле Арт Деко, Дизайн студия ЭльДиз Дизайн студия ЭльДиз Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Дизайн-проект квартиры в ЖК Мегаполис-НН в стиле Арт Деко, Дизайн студия ЭльДиз Дизайн студия ЭльДиз Ванная в стиле лофт
    +8
    Дизайн-проект квартиры в ЖК Мегаполис-НН в стиле Арт Деко

    Дизайн студия «ЭльДиз» предлагает услуги по разработке дизайн-проектов интерьера, квартир и отдельных комнат, коттеджей, домов, ресторанов, магазинов и офисов. В течении семи лет дизайн студия предлагает весь перечень дизайнерских услуг: визуализация, стилизация, экспликация, планировка, разработка эскизов, рабочих чертежей и подбор отделочных материалов, ремонт «под ключ», авторский надзор и консультации.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • дизайн ванных комнат
    • Дизайн коттеджей
    • декорирование
    • консультирование
    Регионы обслуживания
    • Дзержинск
    • Нижегородская область
    Адрес
    Чапаева 51
    606000 Дзержинск
    Россия
    +7-9527777313 eldiz-nn.ru
    Законное владение

    ул.Чапаева 51

    Отзыв

    Владислав Катявин (VlasTanZ)
    9 месяцев назад
    Irina Aldaeva
    больше 3 лет назад
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