Дизайн студия «ЭльДиз» предлагает услуги по разработке дизайн-проектов интерьера, квартир и отдельных комнат, коттеджей, домов, ресторанов, магазинов и офисов. В течении семи лет дизайн студия предлагает весь перечень дизайнерских услуг: визуализация, стилизация, экспликация, планировка, разработка эскизов, рабочих чертежей и подбор отделочных материалов, ремонт «под ключ», авторский надзор и консультации.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- дизайн ванных комнат
- Дизайн коттеджей
- декорирование
- консультирование
- Регионы обслуживания
- Дзержинск
- Нижегородская область
- Адрес
-
Чапаева 51
606000 Дзержинск
Россия
+7-9527777313 eldiz-nn.ru
Законное владение
ул.Чапаева 51