Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
студия дизайна mnDesire
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Охотничий домик, студия дизайна mnDesire студия дизайна mnDesire Гостиная в стиле кантри Дерево Бежевый
    Охотничий домик, студия дизайна mnDesire студия дизайна mnDesire Столовая комната в стиле кантри Изделия из древесины Коричневый
    Охотничий домик, студия дизайна mnDesire студия дизайна mnDesire Столовая комната в стиле кантри Текстиль Желтый
    +1
    Охотничий домик

    Наша студия предоставляет весь комплекс услуг в сфере дизайна интерьеров для жилых и общественных помещений — от идеи проекта и её архитектурной концепции до полной технической реализации задуманного. Студия берёт на себя все трудности, связанные с созданием и реализацией вашего проекта путём ведения «под ключ» — от проектирования до организации новоселья. Мы помогаем нашим клиентам создать идеальное пространство с учётом индивидуальных особенностей и жизненных потребностей.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • комплектация объекта отделочными материалами
    • авторский надзор
    • консультации
    Регионы обслуживания
    Россия, Москва и европа
    Адрес
    http://www.mndesire.ru/
    117321 Москва
    Россия
    +7-4959780838 www.mndesire.ru
      Add SEO element