Наша студия предоставляет весь комплекс услуг в сфере дизайна интерьеров для жилых и общественных помещений — от идеи проекта и её архитектурной концепции до полной технической реализации задуманного. Студия берёт на себя все трудности, связанные с созданием и реализацией вашего проекта путём ведения «под ключ» — от проектирования до организации новоселья. Мы помогаем нашим клиентам создать идеальное пространство с учётом индивидуальных особенностей и жизненных потребностей.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Архитектурное проектирование
- комплектация объекта отделочными материалами
- авторский надзор
- консультации
- Регионы обслуживания
- Россия, Москва и европа
- Адрес
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http://www.mndesire.ru/
117321 Москва
Россия
+7-4959780838 www.mndesire.ru