Проектно-производственная компания «АрхиСтиль» основана в 2001 году и на сегодняшний день является одним из лидеров на рынке фасадного декора.
Наша основная специализация – производство элементов из искусственного камня для отделки фасадов и декорирования ландшафта.
Успех компании предопределили несколько факторов:
- выбранная технология производства (все изделия производятся методом сухого вибропрессования),
- неизменно высокое качество изделий,
- комплексный подход к решению задач, поставленных заказчиком,
- кратчайшие сроки изготовления.
На сегодняшний день производственные мощности компании позволяют выпускать более 25 тонн продукции в сутки.
Наша продукция известна по всей стране: от Смоленска до Владивостока, от Мурманска до Сочи. Сотни реализованных проектов позволили накопить огромный опыт в решении многих задач, возникающих при строительстве, применительно к отделке искусственным камнем.
Мы продолжаем использовать накопленный потенциал для дальнейшего развития и расширения выпускаемого ассортимента продукции. Благодаря этому с годами все больше упрочняется репутация «АрхиСтиль» как надежной и стабильной компании.
- Услуги
- Изготовление искусственного камня
- Производство фасадного декора
- Проектирование архитектурного декора
- Изготовление изделий из искусственного камня по индивидуальному эскизу
- Архитектурное декорирование
- Разработка проектно-конструкторской документации
- Выезд специалистов на объект
- Консультирование по вопросам монтажа
- Шеф-монтаж
- Показать все 9 услуги
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
-
Варшавское шоссе, дом 141, корпус 6, пом. 1
142105 Москва
Россия
+7-4957647694 www.archistyle.ru
142105 Россия Московская обл. г. Подольск 1-ый Деловой проезд, дом 13.