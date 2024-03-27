Проектно-производственная компания «АрхиСтиль» основана в 2001 году и на сегодняшний день является одним из лидеров на рынке фасадного декора.

Наша основная специализация – производство элементов из искусственного камня для отделки фасадов и декорирования ландшафта.

Успех компании предопределили несколько факторов:

выбранная технология производства (все изделия производятся методом сухого вибропрессования),

неизменно высокое качество изделий,

комплексный подход к решению задач, поставленных заказчиком,

кратчайшие сроки изготовления.

На сегодняшний день производственные мощности компании позволяют выпускать более 25 тонн продукции в сутки.

Наша продукция известна по всей стране: от Смоленска до Владивостока, от Мурманска до Сочи. Сотни реализованных проектов позволили накопить огромный опыт в решении многих задач, возникающих при строительстве, применительно к отделке искусственным камнем.

Мы продолжаем использовать накопленный потенциал для дальнейшего развития и расширения выпускаемого ассортимента продукции. Благодаря этому с годами все больше упрочняется репутация «АрхиСтиль» как надежной и стабильной компании.