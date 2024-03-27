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Архистиль
Плитка и камень Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Фасадный декор. Дом с эркером и колоннами, Архистиль Архистиль Загородные дома
    Фасадный декор. Дом с эркером и колоннами, Архистиль Архистиль Загородные дома
    Фасадный декор. Дом с эркером и колоннами, Архистиль Архистиль Загородные дома
    +3
    Фасадный декор. Дом с эркером и колоннами
    Фасадный декор и элементы ограждений. Классическая усадьба с гаражом и забором, Архистиль Архистиль Загородные дома
    Фасадный декор и элементы ограждений. Классическая усадьба с гаражом и забором, Архистиль Архистиль Загородные дома
    Фасадный декор и элементы ограждений. Классическая усадьба с гаражом и забором, Архистиль Архистиль Загородные дома
    +6
    Фасадный декор и элементы ограждений. Классическая усадьба с гаражом и забором
    Архитектурные элементы. Сложная колоннада с балюстрадой, Архистиль Архистиль Балкон и терраса в классическом стиле
    Архитектурные элементы. Сложная колоннада с балюстрадой, Архистиль Архистиль Балкон и терраса в классическом стиле
    Архитектурные элементы. Сложная колоннада с балюстрадой, Архистиль Архистиль Балкон и терраса в классическом стиле
    Архитектурные элементы. Сложная колоннада с балюстрадой
    Фасадный декор. Дом в английском стиле, Архистиль Архистиль Загородные дома
    Фасадный декор. Дом в английском стиле, Архистиль Архистиль Загородные дома
    Фасадный декор. Дом в английском стиле, Архистиль Архистиль Загородные дома
    +3
    Фасадный декор. Дом в английском стиле
    Фасадный декор. Особняк в стиле прованс с перголой, Архистиль Архистиль Загородные дома
    Фасадный декор. Особняк в стиле прованс с перголой, Архистиль Архистиль Загородные дома
    Фасадный декор. Особняк в стиле прованс с перголой, Архистиль Архистиль Загородные дома
    +6
    Фасадный декор. Особняк в стиле прованс с перголой

    Проектно-производственная компания «АрхиСтиль» основана в 2001 году и на сегодняшний день является одним из лидеров на рынке фасадного декора.

    Наша основная специализация – производство элементов из искусственного камня для отделки фасадов и декорирования ландшафта.

    Успех компании предопределили несколько факторов:

    • выбранная технология производства (все изделия производятся методом сухого вибропрессования),
    • неизменно высокое качество изделий,
    • комплексный подход к решению задач, поставленных заказчиком,
    • кратчайшие сроки изготовления.

    На сегодняшний день производственные мощности компании позволяют выпускать более 25 тонн продукции в сутки.

    Наша продукция известна по всей стране: от Смоленска до Владивостока, от Мурманска до Сочи. Сотни реализованных проектов позволили накопить огромный опыт в решении многих задач, возникающих при строительстве, применительно к отделке искусственным камнем.

    Мы продолжаем использовать накопленный потенциал для дальнейшего развития и расширения выпускаемого ассортимента продукции. Благодаря этому с годами все больше упрочняется репутация «АрхиСтиль» как надежной и стабильной компании.

    Услуги
    • Изготовление искусственного камня
    • Производство фасадного декора
    • Проектирование архитектурного декора
    • Изготовление изделий из искусственного камня по индивидуальному эскизу
    • Архитектурное декорирование
    • Разработка проектно-конструкторской документации
    • Выезд специалистов на объект
    • Консультирование по вопросам монтажа
    • Шеф-монтаж
    • Показать все 9 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Варшавское шоссе, дом 141, корпус 6, пом. 1
    142105 Москва
    Россия
    +7-4957647694 www.archistyle.ru
    Законное владение

    142105 Россия Московская обл. г. Подольск 1-ый Деловой проезд, дом 13.

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