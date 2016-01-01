Дизайн и декорирование интерьеров, дизайн ландшафтов, фасадов, услуги ремонтно-строительной бригады
+7 978 815 94 20 Елена Филатова
+7 978 731 20 88 Алёна Ярошенко
Услуги:
Дизайн интерьера, 3D-визуализация, Изготовление текстильной продукции, Ремонт квартиры под ключ, Декорирование интерьера, Хенд мейд декор
Наша компания существует с 2009 года. За это время нам посчастливилось выполнять проекты различной сложности от небольшой квартиры в современном стиле до огромных домов с многообразием классической лепнины, даже проекты современнейших технически сложных телевизонных студий (которых в нашем арсенале уже целых 6) нам по плечу. Наша команда в состоянии справиться как с несложными интерьерными проектами, так и с проектами капитального ремонта, а также реконструкции зданий, для чего имеются все необ ходимые СРО. Своего клиента мы обслуживаем "под ключ", работаем только по договору, строго придерживаясь оговоренных сроков.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- 3D-визуализация
- изготовление текстильной продукции
- Ремонт квартиры под ключ
- декорирование интерьера
- Хенд мейд декор
- Проектирование
- Архитектурное проектирование
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- Регионы обслуживания
- Россия
- Москва
- Московская область
- Республика Крым
- Киев
- Киевская область
- Краснодар
- Санкт Петербург
- Украина
- Симферополь
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- Адрес
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ул.Киевская, д. 77, корп. 4, оф. 225
295034 Симферополь
Россия
+7-9788159420 artideagroup.ru
Россия, Республика Крым, Симферополь, ул.Киевская, д. 77, корп. 4, оф. 225