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Арт-Идея
Дизайнеры интерьера Симферополь
Обзор 31Проекты (31) 0Книги идей (0)
Отзыв (7)
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Проекты

Новый проект
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    • Студия для утренних шоу телеканала «Миллет», Арт-Идея Арт-Идея
    Студия для утренних шоу телеканала «Миллет», Арт-Идея Арт-Идея
    Студия для утренних шоу телеканала «Миллет», Арт-Идея Арт-Идея
    +5
    Студия для утренних шоу телеканала «Миллет»
    Дизайн санузла, Арт-Идея Арт-Идея Ванная комната в стиле минимализм Плитка Белый
    Дизайн санузла, Арт-Идея Арт-Идея Ванная комната в стиле минимализм Плитка Белый
    Дизайн санузла
    Интерьер кухни, Арт-Идея Арт-Идея Кухня в стиле минимализм ДСП Белый
    Интерьер кухни, Арт-Идея Арт-Идея Кухня в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Интерьер кухни, Арт-Идея Арт-Идея Кухня в стиле минимализм МДФ Серый
    +3
    Интерьер кухни
    Детская комната для мальчика, Арт-Идея Арт-Идея Детская комнатa в стиле минимализм Бамбук Белый
    Детская комната для мальчика, Арт-Идея Арт-Идея Детская комнатa в стиле минимализм Бетон Бежевый
    Детская комната для мальчика, Арт-Идея Арт-Идея Детская комната в стиле модерн ДСП Бежевый
    +1
    Детская комната для мальчика
    Интерьер кухни, Арт-Идея Арт-Идея Кухня в стиле минимализм Бетон Желтый
    Интерьер кухни, Арт-Идея Арт-Идея Кухня в стиле минимализм Камень Синий
    Интерьер кухни, Арт-Идея Арт-Идея Кухня в стиле лофт ДСП Серый
    +5
    Интерьер кухни
    Дизайн однокомнатной квартиры, Арт-Идея Арт-Идея Гостиная в стиле минимализм Бетон Бирюзовый
    Дизайн однокомнатной квартиры, Арт-Идея Арт-Идея Гостиная в стиле минимализм Бетон Серый
    Дизайн однокомнатной квартиры, Арт-Идея Арт-Идея Гостиная в стиле модерн Плитка Синий
    +1
    Дизайн однокомнатной квартиры
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    Дизайн и декорирование интерьеров, дизайн ландшафтов, фасадов, услуги ремонтно-строительной бригады 

    +7 978 815 94 20 Елена Филатова

    +7 978 731 20 88 Алёна Ярошенко

    Услуги: 

    Дизайн интерьера, 3D-визуализация, Изготовление текстильной продукции, Ремонт квартиры под ключ, Декорирование интерьера, Хенд мейд декор

    Наша компания существует с 2009 года. За это время нам посчастливилось выполнять проекты различной сложности от небольшой квартиры в современном стиле до огромных домов с многообразием классической лепнины, даже проекты современнейших технически сложных телевизонных студий (которых в нашем арсенале уже целых 6) нам по плечу. Наша команда в состоянии справиться как с несложными интерьерными проектами, так и с проектами капитального ремонта, а также реконструкции зданий, для чего имеются все необ ходимые СРО. Своего клиента мы обслуживаем "под ключ", работаем только по договору, строго придерживаясь оговоренных сроков.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • 3D-визуализация
    • изготовление текстильной продукции
    • Ремонт квартиры под ключ
    • декорирование интерьера
    • Хенд мейд декор
    • Проектирование
    • Архитектурное проектирование
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Москва
    • Московская область
    • Республика Крым
    • Киев
    • Киевская область
    • Краснодар
    • Санкт Петербург
    • Украина
    • Симферополь
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    Адрес
    ул.Киевская, д. 77, корп. 4, оф. 225
    295034 Симферополь
    Россия
    +7-9788159420 artideagroup.ru
    Законное владение

    Россия, Республика Крым, Симферополь, ул.Киевская, д. 77, корп. 4, оф. 225

    Отзыв

    luckyboom342
    Третья студия дизайна, с которой я работаю. Понравились больше всего, так как полностью отдаются своему делу и хороши
    почти 6 лет назад
    Дата проекта: Январь 2016
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    vanya.tim4uk
    Сотрудничаем с данной компанией уже на протяжении нескольких лет. Профессионалы своего дела, конкурентные цены, человечные.
    почти 6 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2016
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    alinakrasilnikova05
    Сделали мне проект недорого и очень красивый. Я неимоверно счастлива)))
    почти 6 лет назад
    Дата проекта: Июнь 2016
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    Показать все отзывы – 7
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