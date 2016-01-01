Дизайн и декорирование интерьеров, дизайн ландшафтов, фасадов, услуги ремонтно-строительной бригады

+7 978 815 94 20 Елена Филатова

+7 978 731 20 88 Алёна Ярошенко

Услуги:

Дизайн интерьера, 3D-визуализация, Изготовление текстильной продукции, Ремонт квартиры под ключ, Декорирование интерьера, Хенд мейд декор

Наша компания существует с 2009 года. За это время нам посчастливилось выполнять проекты различной сложности от небольшой квартиры в современном стиле до огромных домов с многообразием классической лепнины, даже проекты современнейших технически сложных телевизонных студий (которых в нашем арсенале уже целых 6) нам по плечу. Наша команда в состоянии справиться как с несложными интерьерными проектами, так и с проектами капитального ремонта, а также реконструкции зданий, для чего имеются все необ ходимые СРО. Своего клиента мы обслуживаем "под ключ", работаем только по договору, строго придерживаясь оговоренных сроков.