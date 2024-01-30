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Интернет-магазин Короб
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    Рабочий кабинет, Интернет-магазин Короб Интернет-магазин Короб Рабочий кабинет в стиле модерн
    Рабочий кабинет, Интернет-магазин Короб Интернет-магазин Короб Рабочий кабинет в стиле модерн
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    Рабочий кабинет

    Korob - это специализированный магазин, специализирующийся на продаже подержанного компьютерного оборудования и комплектующих, поставляемых напрямую из Европы. В нашем ассортименте представлены такие известные бренды, как Acer, Dell, HP, Toshiba и Fujitsu. Чтобы гарантировать высокое качество и функциональность нашей продукции, каждый товар проходит тщательное тестирование и профилактическое обслуживание, прежде чем попасть на наши полки.

    Мы гордимся тем, что предлагаем стабильно работающие устройства, оснащенные лицензионным программным обеспечением, и все это по конкурентоспособным ценам. Наша клиентура разнообразна: это и оптовые покупатели, и дилеры, и частные клиенты, и юридические лица. Мы верим в прозрачные и взаимовыгодные отношения, поэтому все наши условия сотрудничества четко прописаны и оговорены в договорах.

    Прямые поставки из Европы позволяют нам регулярно обновлять ассортимент продукции, чтобы наши клиенты всегда имели доступ к самым современным вариантам. Понимая разнообразные потребности наших клиентов, мы предоставляем различные способы оплаты, оформляем необходимые документы для организаций и предлагаем услуги по обслуживанию оборудования.

    Услуги
    компьютерная техника и б/у ноут
    Регионы обслуживания
    Украина
    Адрес
    Краснопольская, 14
    49000 Днепр
    Украина
    +380-730412791 korob.com.ua
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