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ODS Laboratory Architecture &amp; Design
Архитекторы Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • City Oasis - таунхаус в Куркино Nr.1, ODS Laboratory Architecture & Design ODS Laboratory Architecture & Design Гостиные в эклектичном стиле
    City Oasis - таунхаус в Куркино Nr.1, ODS Laboratory Architecture & Design ODS Laboratory Architecture & Design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    City Oasis - таунхаус в Куркино Nr.1, ODS Laboratory Architecture & Design ODS Laboratory Architecture & Design Кухни в эклектичном стиле
    +14
    City Oasis - таунхаус в Куркино Nr.1
    Интерьер загородного дома в Репино (Санкт-Петербург), ODS Laboratory Architecture & Design ODS Laboratory Architecture & Design
    Интерьер загородного дома в Репино (Санкт-Петербург), ODS Laboratory Architecture & Design ODS Laboratory Architecture & Design
    Интерьер загородного дома в Репино (Санкт-Петербург), ODS Laboratory Architecture & Design ODS Laboratory Architecture & Design
    +3
    Интерьер загородного дома в Репино (Санкт-Петербург)

    Architecture office ODS LAB founded in 2005 by designer Anton Petrov and architect Ilya Korchagin. We developed and realized a set of objects for living, offices, restaurants etc. Possessing the individual approach to design and creation of the emotional atmosphere based on work with a form, space and light — we create attractive, unique and individual projects.

    Архитектурное Бюро ODS LAB основано в 2005 году дизайнером Антоном Петровым и архитектором Ильей Корчагиным. За время своей деятельности нами было разработано и реализовано множество объектов различного назначения. Обладая своим индивидуальным подходом к проектированию и созданию эмоциональной атмосферы, основанной на работе с формой, пространством и светом — мы создаем продуманные, неповторимые, индивидуальные проекты.

    Услуги
    • Проектирование
    • разработка жилых зданий
    • разработка общественных зданий
    • дизайн интерьеров
    • авторский надзор и консультации
    • инженерное проектирование
    • реализация
    • управление проектом
    • расчет бюджета
    • авторский надзор
    • строительство
    • комплектация объекта
    • производство мебельных решений
    • консультации
    • загородные коттеджные поселки
    • частные виллы и дома
    • квартиры
    • земельные участки
    • курортные комплексы
    • проекты зданий с жилой функцией
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    Регионы обслуживания
    • г. Москва
    • г. Санкт-Петербург
    • Германия Берлин
    • Московская область
    • Ленинградская область
    Награды компании
    • 2013 Pinwin. Финалисты международного конкурса.
    • 2012 Pinwin. Финалисты международного конкурса.
    • 2011 WWF. Высокий Дизайн.
    • 2011 Под крышей дома. Лауреат в номинации Общественный интерьер.
    • 2010 WWF. Финалисты конкурса по интерьеру экоофиса.
    • 2010 Светильник для Manama.
    Адрес
    ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.2
    105120 Москва
    Россия
    +7-9032127413 www.odslab.com

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