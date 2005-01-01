Architecture office ODS LAB founded in 2005 by designer Anton Petrov and architect Ilya Korchagin. We developed and realized a set of objects for living, offices, restaurants etc. Possessing the individual approach to design and creation of the emotional atmosphere based on work with a form, space and light — we create attractive, unique and individual projects.
Архитектурное Бюро ODS LAB основано в 2005 году дизайнером Антоном Петровым и архитектором Ильей Корчагиным. За время своей деятельности нами было разработано и реализовано множество объектов различного назначения. Обладая своим индивидуальным подходом к проектированию и созданию эмоциональной атмосферы, основанной на работе с формой, пространством и светом — мы создаем продуманные, неповторимые, индивидуальные проекты.
- Услуги
- Проектирование
- разработка жилых зданий
- разработка общественных зданий
- дизайн интерьеров
- авторский надзор и консультации
- инженерное проектирование
- реализация
- управление проектом
- расчет бюджета
- авторский надзор
- строительство
- комплектация объекта
- производство мебельных решений
- консультации
- загородные коттеджные поселки
- частные виллы и дома
- квартиры
- земельные участки
- курортные комплексы
- проекты зданий с жилой функцией
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- Регионы обслуживания
- г. Москва
- г. Санкт-Петербург
- Германия Берлин
- Московская область
- Ленинградская область
- Награды компании
- 2013 Pinwin. Финалисты международного конкурса.
- 2012 Pinwin. Финалисты международного конкурса.
- 2011 WWF. Высокий Дизайн.
- 2011 Под крышей дома. Лауреат в номинации
Общественный интерьер.
- 2010 WWF. Финалисты конкурса по интерьеру экоофиса.
- 2010 Светильник для Manama.
- Адрес
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ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.2
105120 Москва
Россия
+7-9032127413 www.odslab.com