Architecture office ODS LAB founded in 2005 by designer Anton Petrov and architect Ilya Korchagin. We developed and realized a set of objects for living, offices, restaurants etc. Possessing the individual approach to design and creation of the emotional atmosphere based on work with a form, space and light — we create attractive, unique and individual projects.

Архитектурное Бюро ODS LAB основано в 2005 году дизайнером Антоном Петровым и архитектором Ильей Корчагиным. За время своей деятельности нами было разработано и реализовано множество объектов различного назначения. Обладая своим индивидуальным подходом к проектированию и созданию эмоциональной атмосферы, основанной на работе с формой, пространством и светом — мы создаем продуманные, неповторимые, индивидуальные проекты.