Компания "Газосиликатстрой" является одним из лидеров на рынке производства строительных материалов. Благодаря многолетнему опыту и использованию передовых технологий, наша продукция отличается высоким качеством и надежностью. Мы гарантируем, что все наши материалы проходят тщательные испытания и тестирования перед тем, как попасть на рынок.
- Регионы обслуживания
- Минск
- Адрес
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23232 Минск
Беларусь
+375-334544334 gazosilikatstroi.ru/stati-i-novosti/gazosilikatnye-bloki/tehnicheskaya-informaciya/chto-takoe-gazosilikatnye-bloki
Компания "Газосиликатстрой" является одним из лидеров на рынке производства строительных материалов. Благодаря многолетнему опыту и использованию передовых технологий, наша продукция отличается высоким качеством и надежностью. Мы гарантируем, что все наши материалы проходят тщательные испытания и тестирования перед тем, как попасть на рынок.