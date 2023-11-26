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    • Компания "Газосиликатстрой" является одним из лидеров на рынке производства строительных материалов. Благодаря многолетнему опыту и использованию передовых технологий, наша продукция отличается высоким качеством и надежностью. Мы гарантируем, что все наши материалы проходят тщательные испытания и тестирования перед тем, как попасть на рынок.



    Регионы обслуживания
    Минск
    Адрес
    23232 Минск
    Беларусь
    +375-334544334 gazosilikatstroi.ru/stati-i-novosti/gazosilikatnye-bloki/tehnicheskaya-informaciya/chto-takoe-gazosilikatnye-bloki
    Законное владение

    Компания "Газосиликатстрой" является одним из лидеров на рынке производства строительных материалов. Благодаря многолетнему опыту и использованию передовых технологий, наша продукция отличается высоким качеством и надежностью. Мы гарантируем, что все наши материалы проходят тщательные испытания и тестирования перед тем, как попасть на рынок.

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