Меня зовут Дарья, я дизайнер интерьеров. Я готова помочь вам с обустройством вашей квартиры, дома или коммерческого пространства. Независимо от того, нужна вам грамотная планировка, полный дизайн-проект или советы по обустройству съемного жилья, я всегда готова прийти на помощь. Обращайтесь за созданием продуманного и эстетичного дома.
- Услуги
- Дизайн-проект
- Дизайн-проект квартиры
- Дизай-проект дома
- Дизайн-проект ресторана
- Консультация
- Дизайн-проект кафе
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Москва
- Адрес
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190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-9936217697