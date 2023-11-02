Меня зовут Дарья, я дизайнер интерьеров. Я готова помочь вам с обустройством вашей квартиры, дома или коммерческого пространства. Независимо от того, нужна вам грамотная планировка, полный дизайн-проект или советы по обустройству съемного жилья, я всегда готова прийти на помощь. Обращайтесь за созданием продуманного и эстетичного дома.

Услуги Дизайн-проект

Дизайн-проект квартиры

Дизай-проект дома

Дизайн-проект ресторана

Консультация

Дизайн-проект кафе Регионы обслуживания Санкт-Петербург и Москва Адрес 190000 Санкт-Петербург

Россия

+7-9936217697