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Дарья Янгузина
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом у моря, Дарья Янгузина Дарья Янгузина Загородные дома
    Дом у моря, Дарья Янгузина Дарья Янгузина Загородные дома
    Дом у моря, Дарья Янгузина Дарья Янгузина Загородные дома
    +4
    Дом у моря
    Квартира во французском стиле, Дарья Янгузина Дарья Янгузина Квартира
    Квартира во французском стиле, Дарья Янгузина Дарья Янгузина Квартира
    Квартира во французском стиле, Дарья Янгузина Дарья Янгузина Квартира
    +2
    Квартира во французском стиле
    Терракота – квартира в ЖК Черная речка, Дарья Янгузина Дарья Янгузина Квартира
    Терракота – квартира в ЖК Черная речка, Дарья Янгузина Дарья Янгузина Квартира
    Терракота – квартира в ЖК Черная речка, Дарья Янгузина Дарья Янгузина Квартира
    +2
    Терракота – квартира в ЖК Черная речка
    Меня зовут Дарья, я дизайнер интерьеров. Я готова помочь вам с обустройством вашей квартиры, дома или коммерческого пространства. Независимо от того, нужна вам грамотная планировка, полный дизайн-проект или советы по обустройству съемного жилья, я всегда готова прийти на помощь. Обращайтесь за созданием продуманного и эстетичного дома.
    Услуги
    • Дизайн-проект
    • Дизайн-проект квартиры
    • Дизай-проект дома
    • Дизайн-проект ресторана
    • Консультация
    • Дизайн-проект кафе
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Москва
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9936217697
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