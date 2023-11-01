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ДИЗАЙН TO LIFE
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры, ДИЗАЙН TO LIFE ДИЗАЙН TO LIFE Квартира
    Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры, ДИЗАЙН TO LIFE ДИЗАЙН TO LIFE Квартира
    Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры, ДИЗАЙН TO LIFE ДИЗАЙН TO LIFE Квартира
    +2
    Дизайн интерьера трехкомнатной квартиры
    Дизайн однокомнатной квартиры, ДИЗАЙН TO LIFE ДИЗАЙН TO LIFE Квартира
    Дизайн однокомнатной квартиры, ДИЗАЙН TO LIFE ДИЗАЙН TO LIFE Квартира
    Дизайн однокомнатной квартиры, ДИЗАЙН TO LIFE ДИЗАЙН TO LIFE Квартира
    +3
    Дизайн однокомнатной квартиры
    Дизайн коттеджа (Онегин Парк), ДИЗАЙН TO LIFE ДИЗАЙН TO LIFE Загородные дома
    Дизайн коттеджа (Онегин Парк), ДИЗАЙН TO LIFE ДИЗАЙН TO LIFE Загородные дома
    Дизайн коттеджа (Онегин Парк), ДИЗАЙН TO LIFE ДИЗАЙН TO LIFE Загородные дома
    +6
    Дизайн коттеджа (Онегин Парк)

    "ДИЗАЙН TO LIFE" – это дизайнерская студия полного цикла, это инновационный лидер в сфере дизайна и ремонта, способный превратить в реальность самые смелые ваши задумки. Мы уделяем особое внимание качеству исполнения и деталям, чтобы создать проект, полностью соответствующий вашим вкусам и ожиданиям.

    Цены на дизайн от наших специалистов – от 2000 ₽/м2. У нас собственный штат дипломированных дизайнеров и проверенные ремонтные бригады для реализации проектов. Индивидуально изготавливаем корпусную мебель – под стиль и бюджет проекта.

    Услуги
    Дизайн интерьера и Ремонт квартир
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    пр. Энергетиков, 3а, 2 этаж
    195027 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8124555455 design-to-life.ru
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