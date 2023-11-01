"ДИЗАЙН TO LIFE" – это дизайнерская студия полного цикла, это инновационный лидер в сфере дизайна и ремонта, способный превратить в реальность самые смелые ваши задумки. Мы уделяем особое внимание качеству исполнения и деталям, чтобы создать проект, полностью соответствующий вашим вкусам и ожиданиям.

Цены на дизайн от наших специалистов – от 2000 ₽/м2. У нас собственный штат дипломированных дизайнеров и проверенные ремонтные бригады для реализации проектов. Индивидуально изготавливаем корпусную мебель – под стиль и бюджет проекта.