Основатели студии дизайна интерьера Ерыков Артём Андреевич и Фролочкина Ирина Алексеевна с опытом работы более 15 лет.

pro-interior-design.ru/studiia-dizaina-interera

Главная особенность дизайн-студии интерьера PROID.studio — это профессиональное проектирование интерьеров и воплощение в жизнь только продуманных идей!

Важен не только красивый дизайн интерьера, но и подробная проработка технической части дизайн-проекта для его реализации.

Все проекты мы ведем от первого чертежа до финального декорирования.