Основатели студии дизайна интерьера Ерыков Артём Андреевич и Фролочкина Ирина Алексеевна с опытом работы более 15 лет.
pro-interior-design.ru/studiia-dizaina-interera
Главная особенность дизайн-студии интерьера PROID.studio — это профессиональное проектирование интерьеров и воплощение в жизнь только продуманных идей!
Важен не только красивый дизайн интерьера, но и подробная проработка технической части дизайн-проекта для его реализации.
Все проекты мы ведем от первого чертежа до финального декорирования.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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117587 Москва
Россия
+7-9035801914 pro-interior-design.ru/studiia-dizaina-interera