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Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой
Дизайнеры интерьера Rostov On Don
Обзор 5Проекты (5) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн квартиры 75 кв.м. в классическом стиле., Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Спальня в классическом стиле
    Дизайн квартиры 75 кв.м. в классическом стиле., Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Спальня в классическом стиле
    Дизайн квартиры 75 кв.м. в классическом стиле., Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Спальня в классическом стиле
    +18
    Дизайн квартиры 75 кв.м. в классическом стиле.
    Дизайн квартиры в классическом стиле. Ростов-на-Дону., Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Спальня в классическом стиле Янтарный / Золотой
    Дизайн квартиры в классическом стиле. Ростов-на-Дону., Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Спальня в классическом стиле Фиолетовый / Лиловый
    Дизайн квартиры в классическом стиле. Ростов-на-Дону., Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Спальня в классическом стиле Фиолетовый / Лиловый
    +22
    Дизайн квартиры в классическом стиле. Ростов-на-Дону.
    Дизайн квартиры в Дагомысе, Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Столовая комната в классическом стиле
    Дизайн квартиры в Дагомысе, Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Столовая комната в классическом стиле
    Дизайн квартиры в Дагомысе, Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Столовая комната в классическом стиле
    +16
    Дизайн квартиры в Дагомысе
    Дом из бруса 2, Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Гостиная в скандинавском стиле
    Дом из бруса 2, Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Гостиная в скандинавском стиле
    Дом из бруса 2, Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Спальня в скандинавском стиле
    +3
    Дом из бруса 2
    Дом из бруса 1, Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Столовая комната в стиле кантри
    Дом из бруса 1, Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Гостиная в стиле кантри
    Дом из бруса 1, Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Студия Архитектуры и Дизайна Алисы Бароновой Гостиная в стиле кантри
    +8
    Дом из бруса 1

    Любимые! Я универсальный дизайнер, поэтому получаю одинаковое удовольствие от всех задач, над которыми работаю. Одинаково эффективно создаю любые типы жилых пространств, общественных и коммерческих зон. Привыкла создавать работы, которые отражают любые пожелания заказчика, и не просто воплощаю их, а стараюсь придать им значимость произведений искусства. 

    Каждый заказчик, получает на 100% качественный и эффективный результат в подаче материала, в консультациях, в общении и понимании его предпочтений.

    Цель моего творчества - это максимально качественный продукт, максимально комфортная работа на всех уровнях его воплощения и, конечно, результат, который превзойдет все ожидания, как заказчика, так и исполнителя.

    Много лет делаю проекты удаленно, с большой эффективностью добиваюсь такого же результата, как и с региональными. Бывает,  мы даже не общаемся с заказчиками по телефону и зачастую не знаю, как люди выглядят, но отлично чувствую и представляю, какой должен быть конечный результат.

    Более 10 лет занимаюсь дизайном катеров и яхт. Это отдельная линия
    моего творчества и совсем иной опыт проектирования, помогающий так же в работе и над всеми видами альтернативных пространств.

    Звоните мне или пишите!

    Регионы обслуживания
    • Россия
    • г. Москва
    • г.Ростов-на-Дону
    • Испания
    • Италия
    • Белоруссия
    • Чехия
    • Краснодарский край
    • Краснодар
    • Сочи
    • Геленджик
    • г. Санкт-Петербург
    • Московская область
    • Пермская обл. Ростовская обл.
    • Волгоградская обл.
    • Волгоград
    • Rostov on Don
    • Показать все 17 регион обслуживания
    Адрес
    Budennovskii
    344012 Rostov On Don
    Россия
    +7-9185031519 baronovaalisa.com
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