Любимые! Я универсальный дизайнер, поэтому получаю одинаковое удовольствие от всех задач, над которыми работаю. Одинаково эффективно создаю любые типы жилых пространств, общественных и коммерческих зон. Привыкла создавать работы, которые отражают любые пожелания заказчика, и не просто воплощаю их, а стараюсь придать им значимость произведений искусства.

Каждый заказчик, получает на 100% качественный и эффективный результат в подаче материала, в консультациях, в общении и понимании его предпочтений.

Цель моего творчества - это максимально качественный продукт, максимально комфортная работа на всех уровнях его воплощения и, конечно, результат, который превзойдет все ожидания, как заказчика, так и исполнителя.

Много лет делаю проекты удаленно, с большой эффективностью добиваюсь такого же результата, как и с региональными. Бывает, мы даже не общаемся с заказчиками по телефону и зачастую не знаю, как люди выглядят, но отлично чувствую и представляю, какой должен быть конечный результат.

Более 10 лет занимаюсь дизайном катеров и яхт. Это отдельная линия

моего творчества и совсем иной опыт проектирования, помогающий так же в работе и над всеми видами альтернативных пространств.

Звоните мне или пишите!