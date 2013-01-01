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Your project / Ваш проект
Архитекторы Владимир
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    • Your project / Ваш проект - проектируем жилые и общественные здания: жилые комплексы, гостиницы, офисы, спортивные сооружения любой степени сложности.
    Все специалисты нашей компании члены союза архитекторов России.Имеем лицензию на проектные работы СРО-П-174-01102012.

    В каждом проекте соединяем пожелания наших клиентов и особенности существующего городского контекста.

    Мы тщательно прорабатываем каждый проект, добиваясь сочетания выразительного художественного образа и максимально удобной планировки. Наши клиенты говорят о нас, как о надежной и компетентной организации.

    Основными клиентами нашей компании являются инвестиционно-строительные компании, девелоперские компании, строительные организации, государственные и муниципальные структуры, а также большое количество частных заказчиков. Проектируем по всей территории РФ.

    Услуги
    • Комплексное проектирование зданий и сооружений: Архитектурное проектирование
    • Конструктивное проектирование
    • проектирование инженерных сиситем
    Регионы обслуживания
    рф и весь мир и Владимир
    Награды компании
    • Диплом за 1 место в номинации Архитектура промышленных зданий в IX конкурсе профессионального мастерства архитекторов во Владимирской области
    • Админимтрация Владимирской области
    • январь 2013
    • За проект Реконструкция склада с торгово-офисными помещениями
    • Диплом за 1 место в номинации Проект. Общественные здания в IX конкурсе профессионального мастерства архитекторов во Владимирской области
    • Администрация Владимирской области
    • январь 2013
    • за проект Реконструкция ЦДС Факел. Градостроительное образование
    • Диплом за 1 место в номинации Проект. Здание жилого назначения в XI конкурсе профессионального мастерства архитекторов во Владимирской области
    • Администрация Владимирской области
    • январь 2014
    • за проект Многоквартирного Жилого дома по адресу: г. Владимир, Костерин переулок
    • Диплом за 1 место в номинации Проект реконструкции в XI конкурсе профессионального мастерства архитекторов во Владимирской области
    • Администрация Владимирской области
    • январь 2014
    • за проект реконструкции корпуса завода под Бизнес-центр
    • Диплом за 3 место в номинации Студенческий проект в конкурсе профессионального мастерства архитекторов во Владимирской области
    • Администрация Владимирской области
    • январь 2010
    • за Дипломную работу по теме: Реконструкция реабилитационного центра для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
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    Адрес
    г. Владимир, ул. Студеная гора, д 44-А, офис 311
    600001 Владимир
    Россия
    +7-8007754993 yourproekt.ru
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    г. Владимир, ул. Студеная гора, д 44-А, офис 311

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