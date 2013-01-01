Your project / Ваш проект - проектируем жилые и общественные здания: жилые комплексы, гостиницы, офисы, спортивные сооружения любой степени сложности.

Все специалисты нашей компании члены союза архитекторов России.Имеем лицензию на проектные работы СРО-П-174-01102012.

В каждом проекте соединяем пожелания наших клиентов и особенности существующего городского контекста.

Мы тщательно прорабатываем каждый проект, добиваясь сочетания выразительного художественного образа и максимально удобной планировки. Наши клиенты говорят о нас, как о надежной и компетентной организации.

Основными клиентами нашей компании являются инвестиционно-строительные компании, девелоперские компании, строительные организации, государственные и муниципальные структуры, а также большое количество частных заказчиков. Проектируем по всей территории РФ.