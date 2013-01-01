Your project / Ваш проект - проектируем жилые и общественные здания: жилые комплексы, гостиницы, офисы, спортивные сооружения любой степени сложности.
Все специалисты нашей компании члены союза архитекторов России.Имеем лицензию на проектные работы СРО-П-174-01102012.
В каждом проекте соединяем пожелания наших клиентов и особенности существующего городского контекста.
Мы тщательно прорабатываем каждый проект, добиваясь сочетания выразительного художественного образа и максимально удобной планировки. Наши клиенты говорят о нас, как о надежной и компетентной организации.
Основными клиентами нашей компании являются инвестиционно-строительные компании, девелоперские компании, строительные организации, государственные и муниципальные структуры, а также большое количество частных заказчиков. Проектируем по всей территории РФ.
- Услуги
- Комплексное проектирование зданий и сооружений: Архитектурное проектирование
- Конструктивное проектирование
- проектирование инженерных сиситем
- Регионы обслуживания
- рф и весь мир и Владимир
- Награды компании
- Диплом за 1 место в номинации
Архитектура промышленных зданийв IX конкурсе профессионального мастерства архитекторов во Владимирской области
- Админимтрация Владимирской области
- январь 2013
- За проект
Реконструкция склада с торгово-офисными помещениями
- Диплом за 1 место в номинации
Проект. Общественные зданияв IX конкурсе профессионального мастерства архитекторов во Владимирской области
- Администрация Владимирской области
- январь 2013
- за проект
Реконструкция ЦДС Факел. Градостроительное образование
- Диплом за 1 место в номинации
Проект. Здание жилого назначенияв XI конкурсе профессионального мастерства архитекторов во Владимирской области
- Администрация Владимирской области
- январь 2014
- за проект Многоквартирного Жилого дома по адресу: г. Владимир, Костерин переулок
- Диплом за 1 место в номинации
Проект реконструкциив XI конкурсе профессионального мастерства архитекторов во Владимирской области
- Администрация Владимирской области
- январь 2014
- за проект реконструкции корпуса завода под Бизнес-центр
- Диплом за 3 место в номинации
Студенческий проектв конкурсе профессионального мастерства архитекторов во Владимирской области
- Администрация Владимирской области
- январь 2010
- за Дипломную работу по теме:
Реконструкция реабилитационного центра для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
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- Диплом за 1 место в номинации
- Адрес
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г. Владимир, ул. Студеная гора, д 44-А, офис 311
600001 Владимир
Россия
+7-8007754993 yourproekt.ru
г. Владимир, ул. Студеная гора, д 44-А, офис 311