Студия дизайна «Миллиметр» - это команда молодых талантливых специалистов в области проектирования интерьеров.
Наша работа заключается в том, чтобы при проектировании интерьера из множества вариантов найти тот единственный, который идеально совместит в себе логическое, эстетическое и эмоциональное решение.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Архитектурное проектирование
- Регионы обслуживания
- Весь мир и Казань
- Адрес
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Салиха Батыева 13
420005 Казань
Россия
+7-9600524509
Законное владение
Россия, Казань, ул. Салиха Батыева 13, офис 9