Студия дизайна «Миллиметр» - это команда молодых талантливых специалистов в области проектирования интерьеров.

Наша работа заключается в том, чтобы при проектировании интерьера из множества вариантов найти тот единственный, который идеально совместит в себе логическое, эстетическое и эмоциональное решение.