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Millimetr
Дизайнеры интерьера Казань
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Проекты

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    • Проект современной двухуровневой квартиры в Казани площадью 83 квадратных метра. , Millimetr Millimetr Гостиная в стиле минимализм Дерево Коричневый
    Проект современной двухуровневой квартиры в Казани площадью 83 квадратных метра. , Millimetr Millimetr Гостиная в стиле минимализм Дерево Коричневый
    Проект современной двухуровневой квартиры в Казани площадью 83 квадратных метра. , Millimetr Millimetr Кухня в стиле минимализм Дерево Коричневый
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    Проект современной двухуровневой квартиры в Казани площадью 83 квадратных метра.

    Студия дизайна «Миллиметр» - это команда молодых талантливых специалистов в области проектирования интерьеров. 
    Наша работа заключается в том, чтобы при проектировании интерьера из множества вариантов найти тот единственный, который идеально совместит в себе логическое, эстетическое и эмоциональное решение.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    Весь мир и Казань
    Адрес
    Салиха Батыева 13
    420005 Казань
    Россия
    +7-9600524509
    Законное владение

    Россия, Казань, ул. Салиха Батыева 13, офис 9

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