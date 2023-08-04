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ООО <q>Л-ПАК</q>
Строительные материалы Санкт-Петербург
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    • Компания ООО "Л-ПАК" предоставляет своим клиентам разнообразные упаковочные материалы. Постоянно в наличии несколько видов клейкой ленты – скотч, стрейч пленка, стрепп лента, расходники. ООО "Л-ПАК" предлагает купить упаковочные материалы с доставкой. Обеспечим быструю и безопасную перевозку груза. Мы изготовим изделия по Вашим параметрам на собственном производстве.


    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    ул. Домостроительная, д. 3, л. Д
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123366082 lpack-spb.ru
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