Компания ООО "Л-ПАК" предоставляет своим клиентам разнообразные упаковочные материалы. Постоянно в наличии несколько видов клейкой ленты – скотч, стрейч пленка, стрепп лента, расходники. ООО "Л-ПАК" предлагает купить упаковочные материалы с доставкой. Обеспечим быструю и безопасную перевозку груза. Мы изготовим изделия по Вашим параметрам на собственном производстве.



