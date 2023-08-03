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DIMONO INTERIORS
Дизайнеры интерьера Москва
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    •  DiMonо – студия дизайна и проектирования частных и коммерческих интерьеров, работающая по всей России и в странах Персидского Залива.

    Студия основана в 2020 году Анфисой Никишиной. 

    Мы предлагаем полный спектр профессиональных услуг в области дизайна коммерческих интерьеров – от разработки  концепта до производства мебели, световых приборов и декор-аксессуаров  по собственным эскизам.


    -Частные дома/Виллы

    -Апартаменты

    -Кафе/ рестораны

    -Отели

    -Офисы

    -Медицинские учреждения

    -Магазины

    -Входные группы

    Сочетание элегантной утонченности и функциональности, черпая вдохновение из геометрии внешней среды, празднуя историю прошлого  с глубочайшим намерением на будущее.

    Мы переносим историю каждого заказчика вначале на лист бумаги, и в дальнейшем в физическое пространство, плавно переходя от размытой объемной картины к мельчайшим деталям. В гармонии с душой и сердцем корпоративного бренда мы транслируем видение большой картины на исполнение в деталях.

    Услуги
    • Дизайн частных интерьеров
    • Дизайн общественных интерьеров
    • Дизайн коммерческих интерьеров
    Регионы обслуживания
    Россия и ОАЭ
    Адрес
    ул. Ленинская слобода 19, БЦ Омега Плаза, 4-ый этаж
    115280 Москва
    Россия
    +7-9771849903 dimonointeriors.com
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