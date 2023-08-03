DiMonо – студия дизайна и проектирования частных и коммерческих интерьеров, работающая по всей России и в странах Персидского Залива.

Студия основана в 2020 году Анфисой Никишиной.

Мы предлагаем полный спектр профессиональных услуг в области дизайна коммерческих интерьеров – от разработки концепта до производства мебели, световых приборов и декор-аксессуаров по собственным эскизам.





-Частные дома/Виллы

-Апартаменты

-Кафе/ рестораны

-Отели

-Офисы

-Медицинские учреждения

-Магазины

-Входные группы

Сочетание элегантной утонченности и функциональности, черпая вдохновение из геометрии внешней среды, празднуя историю прошлого с глубочайшим намерением на будущее.

Мы переносим историю каждого заказчика вначале на лист бумаги, и в дальнейшем в физическое пространство, плавно переходя от размытой объемной картины к мельчайшим деталям. В гармонии с душой и сердцем корпоративного бренда мы транслируем видение большой картины на исполнение в деталях.