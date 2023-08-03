DiMonо – студия дизайна и проектирования частных и коммерческих интерьеров, работающая по всей России и в странах Персидского Залива.
Студия основана в 2020 году Анфисой Никишиной.
Мы предлагаем полный спектр профессиональных услуг в области дизайна коммерческих интерьеров – от разработки концепта до производства мебели, световых приборов и декор-аксессуаров по собственным эскизам.
-Частные дома/Виллы
-Апартаменты
-Кафе/ рестораны
-Отели
-Офисы
-Медицинские учреждения
-Магазины
-Входные группы
Сочетание элегантной утонченности и функциональности, черпая вдохновение из геометрии внешней среды, празднуя историю прошлого с глубочайшим намерением на будущее.
Мы переносим историю каждого заказчика вначале на лист бумаги, и в дальнейшем в физическое пространство, плавно переходя от размытой объемной картины к мельчайшим деталям. В гармонии с душой и сердцем корпоративного бренда мы транслируем видение большой картины на исполнение в деталях.
- Услуги
- Дизайн частных интерьеров
- Дизайн общественных интерьеров
- Дизайн коммерческих интерьеров
- Регионы обслуживания
- Россия и ОАЭ
- Адрес
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ул. Ленинская слобода 19, БЦ Омега Плаза, 4-ый этаж
115280 Москва
Россия
+7-9771849903 dimonointeriors.com