Студия архитектуры и дизайна » St.art» возникла в 2009 году.
За это время было разработано множество домов и зданий, многие из которых воплотились в жизнь.
География построенных домов, спроектированных в нашей студии, не ограничивается только Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Наши заказчики есть в Москве, Московской области, Тверской, в Новгороде, на Сахалине и Владивостоке.
Поставленные цели и задачи мы решаем с помощью современного BIM-проектирования, что позволяет эффективно решать самые сложные задачи, без ошибок и в срок.
- Услуги
- Архитектурное проектирование. Согласование. Разработка BIM моделей
- Регионы обслуживания
- St. Petersburg
- russia
- Москва и Санкт-Петербург
- Адрес
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Мебельная, 21
197374 Санкт-Петербург
Россия
+7-9818298215 starthaus.ru
Мебельная, 21