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Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 6Проекты (6) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект дома + проект интерьера, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в скандинавском стиле
    Проект дома + проект интерьера, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в скандинавском стиле
    Проект дома + проект интерьера, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в скандинавском стиле
    +22
    Проект дома + проект интерьера
    SolCity, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
    SolCity, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
    SolCity, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
    +13
    SolCity
    Медный дома, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
    Медный дома, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
    Медный дома, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
    Медный дома
    15/80, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
    15/80, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
    15/80, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
    +5
    15/80
    Дом на Николиной горе, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
    Дом на Николиной горе, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
    Дом на Николиной горе, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
    +3
    Дом на Николиной горе
    Дом в Конаково, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в скандинавском стиле
    Дом в Конаково, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в скандинавском стиле
    Дом в Конаково, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в скандинавском стиле
    +8
    Дом в Конаково

    Студия архитектуры и дизайна » St.art» возникла в 2009 году.

    За это время было разработано множество домов и зданий, многие из которых воплотились в жизнь.

    География построенных домов, спроектированных в нашей студии, не ограничивается только Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Наши заказчики есть в Москве, Московской области, Тверской, в Новгороде, на Сахалине и Владивостоке.

    Поставленные  цели и задачи мы решаем с помощью современного BIM-проектирования, что позволяет эффективно решать самые сложные задачи, без ошибок и в срок.

    Услуги
    Архитектурное проектирование. Согласование. Разработка BIM моделей
    Регионы обслуживания
    • St. Petersburg
    • russia
    • Москва и Санкт-Петербург
    Адрес
    Мебельная, 21
    197374 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9818298215 starthaus.ru
    Законное владение

    Мебельная, 21

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