Студия архитектуры и дизайна » St.art» возникла в 2009 году.

За это время было разработано множество домов и зданий, многие из которых воплотились в жизнь.

География построенных домов, спроектированных в нашей студии, не ограничивается только Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Наши заказчики есть в Москве, Московской области, Тверской, в Новгороде, на Сахалине и Владивостоке.

Поставленные цели и задачи мы решаем с помощью современного BIM-проектирования, что позволяет эффективно решать самые сложные задачи, без ошибок и в срок.