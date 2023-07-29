Создаю индивидуальные интерьеры, веду заказчиков "за ручку" с момента заключения договора и до счастливого новоселья. Вам красиво и комфортно - мне приятно.
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ПОЛНОГО ЦИКЛА
Результатом проекта будет альбом визуализаций вашего объекта, а так же альбом рабочих чертежей, среди которых:
- Обмерный план
- План расстановки мебели
- План демонтажа
- План монтажа
- План освещения
- План управления освещением
- План размещения розеток
- План полов
- План теплых полов (по требованию)
- План отопления, вентиляции и кондиционирования
- Развертки по стенам
РЕАЛИЗАЦИЯ
Проект у вас на руках, что же дальше?
А дальше настало время для подбора бригады, поиска необходимых материалов, комплектации интерьера и стройки - в общем, для воплощения вашей мечты в жизнь.
На данном этапе с радостью помогу вам избавиться от всей этой головной боли.
Предлагаю услугу "комплектация", куда входит подбор всех необходимых материалов, мебели, декора, а так же контроль сроков поставки всего необходимого для реализации проекта.
Помимо этого, предоставляю услугу "Авторский надзор", куда входит контроль исполнения бригадой всех требований в проекте, регулярные выезды на объект, решение внештатных ситуаций, а также корректировки проекта по ходу реализации.
- Услуги
- Дизайн Интерьера, Чертежи и Комплектация
- Регионы обслуживания
- Краснодар
- Адрес
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Героя Яцкова 15
350901 Краснодар
Россия
+7-9094454763 the-hills-vm.tilda.ws