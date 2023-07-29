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Валерия Мусихина
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кабинет в Японо-Скандинавском стиле, Валерия Мусихина Валерия Мусихина Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Кабинет в Японо-Скандинавском стиле, Валерия Мусихина Валерия Мусихина Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Кабинет в Японо-Скандинавском стиле
    "Сердце дома" Интерьер кухни-гостиной, Валерия Мусихина Валерия Мусихина Гостиные в эклектичном стиле
    "Сердце дома" Интерьер кухни-гостиной, Валерия Мусихина Валерия Мусихина Гостиные в эклектичном стиле
    "Сердце дома" Интерьер кухни-гостиной, Валерия Мусихина Валерия Мусихина Гостиные в эклектичном стиле
    +2
    "Сердце дома" Интерьер кухни-гостиной
    Спальня для девушки в Москва-Сити, Валерия Мусихина Валерия Мусихина Главная спальня
    Спальня для девушки в Москва-Сити, Валерия Мусихина Валерия Мусихина Главная спальня
    Спальня для девушки в Москва-Сити, Валерия Мусихина Валерия Мусихина Главная спальня
    Спальня для девушки в Москва-Сити

    Создаю индивидуальные интерьеры, веду заказчиков "за ручку" с момента заключения договора и до счастливого новоселья. Вам красиво и комфортно - мне приятно.

    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ПОЛНОГО ЦИКЛА

    Результатом проекта будет альбом визуализаций вашего объекта, а так же альбом рабочих чертежей, среди которых:

    • Обмерный план
    • План расстановки мебели
    • План демонтажа
    • План монтажа
    • План освещения
    • План управления освещением
    • План размещения розеток
    • План полов
    • План теплых полов (по требованию)
    • План отопления, вентиляции и кондиционирования
    • Развертки по стенам

    РЕАЛИЗАЦИЯ

    Проект у вас на руках, что же дальше?

    А дальше настало время для подбора бригады, поиска необходимых материалов, комплектации интерьера и стройки - в общем, для воплощения вашей мечты в жизнь.

    На данном этапе с радостью помогу вам избавиться от всей этой головной боли.


    Предлагаю услугу "комплектация", куда входит подбор всех необходимых материалов, мебели, декора, а так же контроль сроков поставки всего необходимого для реализации проекта.


    Помимо этого, предоставляю услугу "Авторский надзор", куда входит контроль исполнения бригадой всех требований в проекте, регулярные выезды на объект, решение внештатных ситуаций, а также корректировки проекта по ходу реализации.

    Услуги
    Дизайн Интерьера, Чертежи и Комплектация
    Регионы обслуживания
    Краснодар
    Адрес
    Героя Яцкова 15
    350901 Краснодар
    Россия
    +7-9094454763 the-hills-vm.tilda.ws
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