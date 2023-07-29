Создаю индивидуальные интерьеры, веду заказчиков "за ручку" с момента заключения договора и до счастливого новоселья. Вам красиво и комфортно - мне приятно.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ПОЛНОГО ЦИКЛА

Результатом проекта будет альбом визуализаций вашего объекта, а так же альбом рабочих чертежей, среди которых:

Обмерный план

План расстановки мебели

План демонтажа

План монтажа

План освещения

План управления освещением

План размещения розеток

План полов

План теплых полов (по требованию)

План отопления, вентиляции и кондиционирования

Развертки по стенам

РЕАЛИЗАЦИЯ

Проект у вас на руках, что же дальше?

А дальше настало время для подбора бригады, поиска необходимых материалов, комплектации интерьера и стройки - в общем, для воплощения вашей мечты в жизнь.

На данном этапе с радостью помогу вам избавиться от всей этой головной боли.





Предлагаю услугу "комплектация", куда входит подбор всех необходимых материалов, мебели, декора, а так же контроль сроков поставки всего необходимого для реализации проекта.





Помимо этого, предоставляю услугу "Авторский надзор", куда входит контроль исполнения бригадой всех требований в проекте, регулярные выезды на объект, решение внештатных ситуаций, а также корректировки проекта по ходу реализации.