Ваш браузер устарел.
เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!
Графика
Дизайн интерьеров
Архитектура
Что же такое квартира-студия? Это идеальное пространство для одного, это холостяцкая берлога. Это квартира, в которой все зоны объединены в одну. Обычно у студий небольшой метраж, поэтому у владельца может возникнуть проблемка – г…
В английском языке есть такое понятие, как “master bedroom”, что значит «главная спальня». Или по-другому – хозяйская. Мы же обычно называем ее просто спальней. Чаще всего она самая внушительная по размеру.
Существуют дома
и квартиры, при посещении которых хочется
остаться там навсегда, чтобы провести
в нем лучшие моменты своей жизни. Такое
впечатление создается не только при
помощи красивой и удобной мебели.