Квартира-студия. 12 советов по организации пространства.

Что же такое квартира-студия? Это идеальное пространство для одного, это холостяцкая берлога. Это квартира, в которой все зоны объединены в одну. Обычно у студий небольшой метраж, поэтому у владельца может возникнуть проблемка – г…

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