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BMM
Архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 25Проекты (25) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Кабинет руководителя, BMM BMM Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Кабинет руководителя, BMM BMM Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Кабинет руководителя, BMM BMM Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    +4
    Кабинет руководителя
    Оформление туалета, BMM BMM Стены и пол в эклектичном стиле
    Оформление туалета, BMM BMM Стены и пол в эклектичном стиле
    Оформление туалета, BMM BMM Стены и пол в эклектичном стиле
    +6
    Оформление туалета
    Офис , BMM BMM
    Офис , BMM BMM
    Офис , BMM BMM
    +14
    Офис
    Баня , BMM BMM Дома в эклектичном стиле
    Баня , BMM BMM Дома в эклектичном стиле
    Баня , BMM BMM Дома в эклектичном стиле
    +13
    Баня
    Сауна на воде , BMM BMM Стены и пол в скандинавском стиле
    Сауна на воде , BMM BMM Дома в скандинавском стиле
    Сауна на воде , BMM BMM Дома в скандинавском стиле
    +3
    Сауна на воде
    Жилой дом из морских контейнеров , BMM BMM Дома в скандинавском стиле
    Жилой дом из морских контейнеров , BMM BMM Дома в скандинавском стиле
    Жилой дом из морских контейнеров , BMM BMM Дома в скандинавском стиле
    +11
    Жилой дом из морских контейнеров
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    Графика

    Дизайн интерьеров

    Архитектура

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    Адрес
    190013 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9602830977

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