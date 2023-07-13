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Дизайн бюро план_Б
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Городская классика, Дизайн бюро план_Б Дизайн бюро план_Б Квартира
    Городская классика, Дизайн бюро план_Б Дизайн бюро план_Б Квартира
    Городская классика, Дизайн бюро план_Б Дизайн бюро план_Б Квартира
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    Городская классика

    Я рада приветствовать Вас!

    Меня зовут Татьяна Одинокова, я практикующий дизайнер интерьеров с 2017 года, основатель и идейный вдохновитель дизайн-бюро План_Б. Мы — команда единомышленников, для которых нет невыполнимых задач и нереализуемых идей. Ценим необычные проекты, а из заурядного пространства стремимся создать стильное и вдохновляющее!

    С командой дизайн-бюро План_Б вам удастся грамотно использовать средства, время и силы, вкладываемые в ремонт, а хорошее настроение останется с вами после завершения этого важного этапа вашей жизни.

    Наши проекты — технически реализуемые задачи, которые мы максимально четко и ясно отражаем в листах проектных чертежей и комплектации. На протяжении последних трех лет мы активно взаимодействуем с бригадами на предмет удобства прочтения чертежей, ведь создать красивую идею — это только часть дела, главное — ее успешная реализация.

    Мы знаем, что такое стройка, монтажные и отделочные работы, сборка мебели и оформление декором не в теории, а на практике. Наш опыт говорит о том, что человеческий фактор — важнейший в ремонте. Ремонт квартиры, дома или бизнес-пространства — непростая задача, решить которую вы сможете гораздо комфортнее и быстрее с опытным дизайнером. Ответим на интересующие вас вопросы и будем рады сотворчеству.

    Услуги
    • омерный план
    • планировочное решение
    • б
    • базовый технический проект
    • стилистическое решение
    • 3D визуализация
    • комплектация
    • технический проект с развертками
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    Регионы обслуживания
    РФ и Москва
    Адрес
    115407 Москва
    Россия
    +7-9099703693 planb-buro.ru
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