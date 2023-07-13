Я рада приветствовать Вас!

Меня зовут Татьяна Одинокова, я практикующий дизайнер интерьеров с 2017 года, основатель и идейный вдохновитель дизайн-бюро План_Б. Мы — команда единомышленников, для которых нет невыполнимых задач и нереализуемых идей. Ценим необычные проекты, а из заурядного пространства стремимся создать стильное и вдохновляющее!

С командой дизайн-бюро План_Б вам удастся грамотно использовать средства, время и силы, вкладываемые в ремонт, а хорошее настроение останется с вами после завершения этого важного этапа вашей жизни.

Наши проекты — технически реализуемые задачи, которые мы максимально четко и ясно отражаем в листах проектных чертежей и комплектации. На протяжении последних трех лет мы активно взаимодействуем с бригадами на предмет удобства прочтения чертежей, ведь создать красивую идею — это только часть дела, главное — ее успешная реализация.

Мы знаем, что такое стройка, монтажные и отделочные работы, сборка мебели и оформление декором не в теории, а на практике. Наш опыт говорит о том, что человеческий фактор — важнейший в ремонте. Ремонт квартиры, дома или бизнес-пространства — непростая задача, решить которую вы сможете гораздо комфортнее и быстрее с опытным дизайнером. Ответим на интересующие вас вопросы и будем рады сотворчеству.