Архитектурное бюро SL PROJECT основанно в 2004 году российским архитектором Алексеем Николашиным.

Бюро занимается проектированием жилых и общественных зданий, работает в сфере дизайна жилого и общественного интерьера, имеет большой опыт в проектировании вилл на море.

Результатом нашей работы, вне зависимости от того коттеджный ли это поселок или интерьер частной квартиры, является продуманный современный функциональный продукт. Принципом нашей работы является архитектурный подход к формированию пространтсва. Именно это отличает наши работы от большинства дизайн студий.

Наш обширный список клиентов включает в себя такие компании, как ВТБ недвижимость, RDI, Абсолют Недвижимость, Опин, Подиум, Евросеть, Газпром Медиа, KR properties, Taurus Development, Банк Москвы, Raschini и многие другие.

Архитектурным бюро SL PROJECT реализовано более 300 проектов в таких городах как Москва, Ялта, Монте Карло, Будва, Баку, Сочи