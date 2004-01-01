Архитектурное бюро SL PROJECT основанно в 2004 году российским архитектором Алексеем Николашиным.
Бюро занимается проектированием жилых и общественных зданий, работает в сфере дизайна жилого и общественного интерьера, имеет большой опыт в проектировании вилл на море.
Результатом нашей работы, вне зависимости от того коттеджный ли это поселок или интерьер частной квартиры, является продуманный современный функциональный продукт. Принципом нашей работы является архитектурный подход к формированию пространтсва. Именно это отличает наши работы от большинства дизайн студий.
Наш обширный список клиентов включает в себя такие компании, как ВТБ недвижимость, RDI, Абсолют Недвижимость, Опин, Подиум, Евросеть, Газпром Медиа, KR properties, Taurus Development, Банк Москвы, Raschini и многие другие.
Архитектурным бюро SL PROJECT реализовано более 300 проектов в таких городах как Москва, Ялта, Монте Карло, Будва, Баку, Сочи
- Услуги
- Архитектурное бюро SL PROJECT предлагает полный спектр
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- Победитель Российских и международных премий.
- Адрес
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123557 Москва
Россия
+7-9161259203 www.ab-sl.ru