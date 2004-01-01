Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
SL project
Архитекторы Москва
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Архитектурное бюро SL PROJECT основанно в 2004 году российским архитектором Алексеем Николашиным.
    Бюро занимается проектированием жилых и общественных зданий, работает в сфере дизайна жилого и общественного интерьера, имеет большой опыт в проектировании вилл на море.

    Результатом нашей работы, вне зависимости от того коттеджный ли это поселок или интерьер частной квартиры, является продуманный современный функциональный  продукт. Принципом нашей работы является архитектурный подход к формированию пространтсва. Именно это отличает наши работы от большинства дизайн студий.

    Наш обширный список клиентов включает в себя такие компании, как ВТБ недвижимость, RDI, Абсолют Недвижимость, Опин, Подиум, Евросеть, Газпром Медиа, KR properties, Taurus Development, Банк Москвы, Raschini и многие другие.

    Архитектурным бюро SL PROJECT реализовано более 300 проектов в таких городах как Москва, Ялта, Монте Карло, Будва, Баку, Сочи

    Услуги
    Архитектурное бюро SL PROJECT предлагает полный спектр
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    Победитель Российских и международных премий.
    Адрес
    123557 Москва
    Россия
    +7-9161259203 www.ab-sl.ru
      Add SEO element