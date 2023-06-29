PÚROBURO – бюро интерьерного дизайна с опытными архитекторами в штате. Воплощаем проекты в жизнь от концепции до реализации. Ольга Потапкина - основатель PÙRO и архитектор с 2008 года (МАРХИ). 12 лет работала в крупных международных компаниях: Aedas, Swanke Hayden Connel Architects, PRP Architects, Herzog & De Meuron (проект Scoltech), UNK project, Sminex Development Ольга собрала команду профессионалов: архитекторов и дизайнеров. И создала собственное бюро, чтобы вносить пользу и эстетику в каждый квадратный метр вашего пространства. Бюро работает по принципу чистых решений: прозрачная и понятная коммуникация, бюджетирование, ответственный подход и грамотное сопровождение проекта. Команда PÚRO реализует работу комплексно с приоритетом на эргономичность пространства, чтобы в нем было не только красиво, но и комфортно жить и работать. PÚROBURO работает на результат, который превзойдет все ваши ожидания.

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