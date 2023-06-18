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Art Style Construction (ООО АС)
Строительные материалы Истра
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    • Металлоконструкции - сложные изделия, объекты, сооружения. Такие конструкции используются в различных промышленных сферах: строительной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной, а также в быту. Изготовление металлоконструкций - трудоёмкий процесс, который состоит из проектирования, изготовления по чертежу, монтажу объектов и их покраске. Такие изделия, как металлические лестницы, пандусы, металлические заборы, перила и ограждения, беседки, гаражи, навесы требуют тщательной разработки и изготовления точно по чертежам. Компания Art Style Construction (ООО АС) серьезно относится к задачам и требованиям заказчика. Благодаря этому мы получаем высокие оценки своей работы, долго и плодотворно сотрудничаем с ключевыми партнерами. Компания за несколько лет своей работы реализовала много проектов, в том числе уникальных. Наши высоко квалифицированные специалисты и новые технологии в области металлообработки помогают нашей компании идти в ногу со временем.


    Регионы обслуживания
    Истра
    Адрес
    143000 Истра
    Россия
    +7-4952055959 art-style.moscow
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