Садовая терраса своими руками

Если ваш дом не имеет балкона или лоджии, к нему вполне можно пристроить садовую террасу, и сделать это своими руками. Для этого необходимо представлять себе завершенный вид строительства и запастись нужными материалами.

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