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Дизайн-студия Екатерины Поповой
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в Москве , Дизайн-студия Екатерины Поповой Дизайн-студия Екатерины Поповой Гостиные в эклектичном стиле Многоцветный
    Квартира в Москве , Дизайн-студия Екатерины Поповой Дизайн-студия Екатерины Поповой Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Многоцветный
    Квартира в Москве , Дизайн-студия Екатерины Поповой Дизайн-студия Екатерины Поповой Ванная комната в эклектичном стиле Бежевый
    +5
    Квартира в Москве
    Лавандовые мечты, Дизайн-студия Екатерины Поповой Дизайн-студия Екатерины Поповой Спальня в эклектичном стиле Фиолетовый / Лиловый
    Лавандовые мечты, Дизайн-студия Екатерины Поповой Дизайн-студия Екатерины Поповой Спальня в эклектичном стиле Многоцветный
    Лавандовые мечты, Дизайн-студия Екатерины Поповой Дизайн-студия Екатерины Поповой Спальня в эклектичном стиле Многоцветный
    +36
    Лавандовые мечты
    УДачное утро, Дизайн-студия Екатерины Поповой Дизайн-студия Екатерины Поповой Веранда и терраса в стиле кантри Многоцветный
    УДачное утро, Дизайн-студия Екатерины Поповой Дизайн-студия Екатерины Поповой Веранда и терраса в стиле кантри Черный
    УДачное утро, Дизайн-студия Екатерины Поповой Дизайн-студия Екатерины Поповой Дома в стиле кантри Многоцветный
    +21
    УДачное утро
    Наброски Голливуда, Дизайн-студия Екатерины Поповой Дизайн-студия Екатерины Поповой Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Наброски Голливуда, Дизайн-студия Екатерины Поповой Дизайн-студия Екатерины Поповой Гостиные в эклектичном стиле Белый
    Наброски Голливуда, Дизайн-студия Екатерины Поповой Дизайн-студия Екатерины Поповой Гостиные в эклектичном стиле Белый
    +15
    Наброски Голливуда
    Услуги
    Полный спектр услуг по дизайну интерьеров
    Регионы обслуживания
    г. Москва и Московская область
    Адрес
    Бережковская наб., д. 20
    121059 Москва
    Россия
    +7-4955060409 www.popovadesign.ru

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