Как превратить чердак в читальный зал

Чердак или мансарда нередко используются как место, где скрывается весь беспорядок дома. А все потому, что это пространство, как правило, не видно. Для многих достаточно трудно эффективно использовать чердачное помещение, так как…

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