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Чердак или мансарда нередко используются как место, где скрывается весь беспорядок дома. А все потому, что это пространство, как правило, не видно. Для многих достаточно трудно эффективно использовать чердачное помещение, так как…
Мало кому нравится жить в крошечном доме, ограниченном пространстве. У многих приоритетом в дизайне является достаточное количество пространства как внутри помещения, так и с наружной его части.
Перед каждым домовладельцем, имеющим больше одного уровня в частном доме, рано или поздно встает вопрос обустройства чердачного пространства. Принято считать, что мансарда или чердак – это темное и пыльное помещение, куда складыва…