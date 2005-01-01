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Modernspace
Архитекторы Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Седьмое небо, Modernspace Modernspace
    Седьмое небо, Modernspace Modernspace
    Седьмое небо, Modernspace Modernspace
    +27
    Седьмое небо
    Polygone, Modernspace Modernspace
    Polygone, Modernspace Modernspace
    Polygone, Modernspace Modernspace
    +21
    Polygone

    Проектная группа Modernspace, основана в 2005 году . Профиль группы - частные и общественные пространства. В группу входят архитекторы и декораторы специализирующиеся на различных архитектурно-художественных направлениях, но приоритетным являются функциональные и эстетически нейтральные решения. Поддерживает художественные идеи архитекторов наш опытный инженер-конструктор, а проектный менеджмент подытожит эскизное предложение реальным бюджетом проекта и информацией о производителях и фабриках. 

    Услуги
    • Проектирование
    • менеджмент проекта
    • авторское сопровождение
    • строительство
    • отделка
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
    Адрес
    Большая Почтовая 38
    146980 Москва
    Россия
    +7-9251806126 modernspace.ru
    Законное владение

    ООО "Новые пространства" находится по адресу 105082, г Москва, ул Большая Почтовая, д 38, стр 6

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