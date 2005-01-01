Проектная группа Modernspace, основана в 2005 году . Профиль группы - частные и общественные пространства. В группу входят архитекторы и декораторы специализирующиеся на различных архитектурно-художественных направлениях, но приоритетным являются функциональные и эстетически нейтральные решения. Поддерживает художественные идеи архитекторов наш опытный инженер-конструктор, а проектный менеджмент подытожит эскизное предложение реальным бюджетом проекта и информацией о производителях и фабриках.
- Услуги
- Проектирование
- менеджмент проекта
- авторское сопровождение
- строительство
- отделка
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
- Адрес
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Большая Почтовая 38
146980 Москва
Россия
+7-9251806126 modernspace.ru
Законное владение
ООО "Новые пространства" находится по адресу 105082, г Москва, ул Большая Почтовая, д 38, стр 6