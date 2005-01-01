Проектная группа Modernspace, основана в 2005 году . Профиль группы - частные и общественные пространства. В группу входят архитекторы и декораторы специализирующиеся на различных архитектурно-художественных направлениях, но приоритетным являются функциональные и эстетически нейтральные решения. Поддерживает художественные идеи архитекторов наш опытный инженер-конструктор, а проектный менеджмент подытожит эскизное предложение реальным бюджетом проекта и информацией о производителях и фабриках.