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Дирекция Дизайна
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Дирекция дизайна занимается всем, что так или иначе связано с дизайном и декором интерьеров и экстерьеров:- проектирование частных (квартиры, апартаменты, таунхаусы, коттеджи и загородные дома) и общественных помещений (гостиницы, офисы, рестораны),

    - свадебный и событийный декор, - оформление площадок для кино-, видео-, фотосъемок, - оформление витрин и выставок, - текстильное наполнением интерьеров.

    Особое направление – проведение мастер-классов и переделки. Мы снимаем, показывает и рассказываем как это сделать. Проводим семинаров, вебинары и практические занятия для детей и взрослых.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    123290 Москва
    Россия
    +7-9629623949 designdirection.ru
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