Дирекция дизайна занимается всем, что так или иначе связано с дизайном и декором интерьеров и экстерьеров:- проектирование частных (квартиры, апартаменты, таунхаусы, коттеджи и загородные дома) и общественных помещений (гостиницы, офисы, рестораны),

- свадебный и событийный декор, - оформление площадок для кино-, видео-, фотосъемок, - оформление витрин и выставок, - текстильное наполнением интерьеров.

Особое направление – проведение мастер-классов и переделки. Мы снимаем, показывает и рассказываем как это сделать. Проводим семинаров, вебинары и практические занятия для детей и взрослых.