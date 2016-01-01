Наша команда — сообщество людей, объединенные одной идеей, бережно относятся к проектам и ценят индивидуальность: каждый сотрудник и проект компании уникальны.
Успешно работаем с 2016 года и обладаем всеми необходимыми административными и техническими ресурсами для управления и организации работ в области производства корпусной мебели.
Искренне верим, что создаем эстетичные элементы интерьера и являемся надежным партнером для архитектурных бюро и частных клиентов. Проекты с нашей мебелью вы можете найти на страницах AD, Salon interior и др.
- Услуги
- изготовление корпусной мебели
- дизайн проект мебели
- шкафы на заказ
- кухни на заказ
- производство корпусной мебели
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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ул. Бутлерова, 17, БЦ NEO GEO (блок А) (ШОУРУМ)
117342 Москва
Россия
+7-4993944662 idilliohome.com