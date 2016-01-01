Наша команда — сообщество людей, объединенные одной идеей, бережно относятся к проектам и ценят индивидуальность: каждый сотрудник и проект компании уникальны.

Успешно работаем с 2016 года и обладаем всеми необходимыми административными и техническими ресурсами для управления и организации работ в области производства корпусной мебели.

Искренне верим, что создаем эстетичные элементы интерьера и являемся надежным партнером для архитектурных бюро и частных клиентов. Проекты с нашей мебелью вы можете найти на страницах AD, Salon interior и др.



