Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
IDILLIO
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Наша команда — сообщество людей, объединенные одной идеей, бережно относятся к проектам и ценят индивидуальность: каждый сотрудник и проект компании уникальны.

    Успешно работаем с 2016 года и обладаем всеми необходимыми административными и техническими ресурсами для управления и организации работ в области производства корпусной мебели.

    Искренне верим, что создаем эстетичные элементы интерьера и являемся надежным партнером для архитектурных бюро и частных клиентов. Проекты с нашей мебелью вы можете найти на страницах AD, Salon interior и др.


    Услуги
    • изготовление корпусной мебели
    • дизайн проект мебели
    • шкафы на заказ
    • кухни на заказ
    • производство корпусной мебели
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Бутлерова, 17, БЦ NEO GEO (блок А) (ШОУРУМ)
    117342 Москва
    Россия
    +7-4993944662 idilliohome.com
      Add SEO element

      homify — идеи для ремонта

      4.5

      Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

      Скачать приложение бесплатно
      Нет, спасибо