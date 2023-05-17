Привет! Мы – дизайн-бюро Clair, создаем продуманные и красивые пространства. Работаем и с жилыми интерьерами и с коммерцией.
Наша миссия – создать комфортное именно для Вас пространство. Оно будет раскрывать Ваши яркие стороны за счет выбранных цветов и фактур. В то же время оно будет удобно и эргономично, что является для нас приоритетом в работе. Мы хотим, чтобы в Вашем интерьере вы не боялись быть Собой.
Ведение полного цикла проекта - от создания концепции до реализации.
- Услуги
- Дизайн-проект
- Хоумстейджинг
- Декорирование
- Планировочное решение
- Визуализация
- Консультация
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Москва
- Адрес
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190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-9936217697 clairdesignbureau.com
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