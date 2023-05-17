Привет! Мы – дизайн-бюро Clair, создаем продуманные и красивые пространства. Работаем и с жилыми интерьерами и с коммерцией.

Наша миссия – создать комфортное именно для Вас пространство. Оно будет раскрывать Ваши яркие стороны за счет выбранных цветов и фактур. В то же время оно будет удобно и эргономично, что является для нас приоритетом в работе. Мы хотим, чтобы в Вашем интерьере вы не боялись быть Собой.

Ведение полного цикла проекта - от создания концепции до реализации.