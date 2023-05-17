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Дизайн-бюро Clair
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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    • Привет! Мы – дизайн-бюро Clair, создаем продуманные и красивые пространства. Работаем и с жилыми интерьерами и с коммерцией.

    Наша миссия – создать комфортное именно для Вас пространство. Оно будет раскрывать Ваши яркие стороны за счет выбранных цветов и фактур. В то же время оно будет удобно и эргономично, что является для нас приоритетом в работе. Мы хотим, чтобы в Вашем интерьере вы не боялись быть Собой.

    Ведение полного цикла проекта - от создания концепции до реализации.

    Услуги
    • Дизайн-проект
    • Хоумстейджинг
    • Декорирование
    • Планировочное решение
    • Визуализация
    • Консультация
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Москва
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9936217697 clairdesignbureau.com
    Законное владение


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