Архитектор, дизайнер. Проектирую, сопровождаю и контролирую ход реализации проектов частной архитектуры, общественных и жилых интерьеров. Опыт работы более 15 лет.

Работа по договору, сотрудничество со строительными и подрядными организациями, частными специалистами в области отделочных работ.