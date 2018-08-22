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Частный архитектор, дизайнер
Архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • дизайн интерьера , Частный архитектор, дизайнер Частный архитектор, дизайнер Гостиная в стиле минимализм Белый
    дизайн интерьера , Частный архитектор, дизайнер Частный архитектор, дизайнер Гостиная в стиле минимализм
    дизайн интерьера , Частный архитектор, дизайнер Частный архитектор, дизайнер Гостиная в стиле минимализм
    +9
    дизайн интерьера

    Архитектор, дизайнер. Проектирую, сопровождаю и контролирую ход реализации проектов частной архитектуры, общественных и жилых интерьеров. Опыт работы более 15 лет.

    Работа по договору, сотрудничество со строительными и подрядными организациями, частными специалистами в области отделочных работ.

    Услуги
    Архитектурное. Инженерное. проектирование зданий и сооружений. Дизайн. жилые. общественные. интерьеры
    Регионы обслуживания
    г. Москва и г. Санкт-Петербург
    Адрес
    Малый проспект Васильевского острова, 53
    199178 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9884919770 www.instagram.com/rhino_studio.ru

    Отзыв

    STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ
    Положительный
    больше 6 лет назад
    Дата проекта: Июнь 2015
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