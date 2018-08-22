Архитектор, дизайнер. Проектирую, сопровождаю и контролирую ход реализации проектов частной архитектуры, общественных и жилых интерьеров. Опыт работы более 15 лет.
Работа по договору, сотрудничество со строительными и подрядными организациями, частными специалистами в области отделочных работ.
- Услуги
- Архитектурное. Инженерное. проектирование зданий и сооружений. Дизайн. жилые. общественные. интерьеры
- Регионы обслуживания
- г. Москва и г. Санкт-Петербург
- Адрес
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Малый проспект Васильевского острова, 53
199178 Санкт-Петербург
Россия
+7-9884919770 www.instagram.com/rhino_studio.ru