Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Blum Industry
Двери Краснодар
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Как мы создаем безупречные двери из массива премиум класса!, Blum Industry Blum Industry ГостинаяАксессуары и декорации
    Как мы создаем безупречные двери из массива премиум класса!, Blum Industry Blum Industry ГостинаяАксессуары и декорации
    Как мы создаем безупречные двери из массива премиум класса!, Blum Industry Blum Industry ГостинаяАксессуары и декорации
    +4
    Как мы создаем безупречные двери из массива премиум класса!
    Классика жанра, преображение интерьера, Blum Industry Blum Industry Окна и двериДвери Дерево Черный
    Классика жанра, преображение интерьера, Blum Industry Blum Industry Окна и двериДвери Дерево Коричневый
    Классика жанра, преображение интерьера, Blum Industry Blum Industry Окна и двериДвери Дерево Эффект древесины
    +9
    Классика жанра, преображение интерьера

    Компания BLUM INDUSTRY осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 2012 года и специализируется на производстве межкомнатных дверей из массива древесины бука и ясеня премиум класса. Собственное производство расположено на территории Республики Адыгея и оснащено современным европейским оборудованием. Завод функционирует, используя современные технологии обработки древесины. Сырьё для производства дверей - доска высшей категории качества, столярной влажности без дефектов. Детали двери изготавливаются с высокой точностью при строгом соблюдении технологии производства слоисто клееных материалов. В инженерной конструкции деталей двери учтены особенности коэффициента линейного расширения древесины в зависимости от направления расположения волокон при изменении температуры и влажности. Это гарантирует прочность и стабильность изделия, а так же сохранение величины зазора между полотном двери, коробкой и наличником при любых условиях эксплуатации. Благодаря этим особенностям производства у нас есть возможность предоставлять самую высокую гарантию на рынке - 5 лет. Наши гарантийные обязательства обеспечены не рыночной необходимостью, а уверенностью в уникальных свойствах конструкции деталей двери, высокой дисциплиной производства и постоянной заботой о качестве продукции. В производстве применяется современное, высокотехнологичное оборудование с числовым программным управлением, ведущих мировых производителей: немецкие деревообрабатывающие станки WEINIG, итальянские деревообрабатывающие станки GRIGGIO.Лакокрасочные материалы Hesse GMBH&Co Германия, Teknocoating Италия, шумоизоляционные и стекольные уплотнители фирмы Deventer Германия, клеевые системы Kleiberit Германия.В остеклённых моделях межкомнатных дверей BLUM INDUSTRY применяется безопасное стекло.

    Основной принцип деятельности компании BLUM INDUSTRY – гарантия надёжности при богатейшем выборе межкомнатных дверей из 100% массива.

    Услуги
    Производство дверей из массива
    Регионы обслуживания
    • Россия и страны СНГ
    • СНГ и Европа
    • Америка
    • Азия
    • Краснодар
    Адрес
    Яна-Полуяна 39
    350062 Краснодар
    Россия
    +7-8612992800 www.blum-industry.com
    Законное владение

    Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Яна - Полуяна 39

      Add SEO element