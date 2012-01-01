Компания BLUM INDUSTRY осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 2012 года и специализируется на производстве межкомнатных дверей из массива древесины бука и ясеня премиум класса. Собственное производство расположено на территории Республики Адыгея и оснащено современным европейским оборудованием. Завод функционирует, используя современные технологии обработки древесины. Сырьё для производства дверей - доска высшей категории качества, столярной влажности без дефектов. Детали двери изготавливаются с высокой точностью при строгом соблюдении технологии производства слоисто клееных материалов. В инженерной конструкции деталей двери учтены особенности коэффициента линейного расширения древесины в зависимости от направления расположения волокон при изменении температуры и влажности. Это гарантирует прочность и стабильность изделия, а так же сохранение величины зазора между полотном двери, коробкой и наличником при любых условиях эксплуатации. Благодаря этим особенностям производства у нас есть возможность предоставлять самую высокую гарантию на рынке - 5 лет. Наши гарантийные обязательства обеспечены не рыночной необходимостью, а уверенностью в уникальных свойствах конструкции деталей двери, высокой дисциплиной производства и постоянной заботой о качестве продукции. В производстве применяется современное, высокотехнологичное оборудование с числовым программным управлением, ведущих мировых производителей: немецкие деревообрабатывающие станки WEINIG, итальянские деревообрабатывающие станки GRIGGIO.Лакокрасочные материалы Hesse GMBH&Co Германия, Teknocoating Италия, шумоизоляционные и стекольные уплотнители фирмы Deventer Германия, клеевые системы Kleiberit Германия.В остеклённых моделях межкомнатных дверей BLUM INDUSTRY применяется безопасное стекло.

Основной принцип деятельности компании BLUM INDUSTRY – гарантия надёжности при богатейшем выборе межкомнатных дверей из 100% массива.