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ОлимпСтройСервис
Архитекторы Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект дома «Хардин», ОлимпСтройСервис ОлимпСтройСервис Загородные дома
    Проект дома «Хардин», ОлимпСтройСервис ОлимпСтройСервис Загородные дома
    Проект дома «Хардин», ОлимпСтройСервис ОлимпСтройСервис Загородные дома
    +3
    Проект дома «Хардин»
    Проект дома «Бремор», ОлимпСтройСервис ОлимпСтройСервис Загородные дома
    Проект дома «Бремор», ОлимпСтройСервис ОлимпСтройСервис Загородные дома
    Проект дома «Бремор», ОлимпСтройСервис ОлимпСтройСервис Загородные дома
    +8
    Проект дома «Бремор»
    Проект дома «Истон», ОлимпСтройСервис ОлимпСтройСервис Загородные дома
    Проект дома «Истон», ОлимпСтройСервис ОлимпСтройСервис Загородные дома
    Проект дома «Истон», ОлимпСтройСервис ОлимпСтройСервис Загородные дома
    +6
    Проект дома «Истон»
    Проект дома «Фирст», ОлимпСтройСервис ОлимпСтройСервис Загородные дома
    Проект дома «Фирст», ОлимпСтройСервис ОлимпСтройСервис Загородные дома
    Проект дома «Фирст», ОлимпСтройСервис ОлимпСтройСервис Загородные дома
    +4
    Проект дома «Фирст»
    Проект дома «Вивон», ОлимпСтройСервис ОлимпСтройСервис Загородные дома
    Проект дома «Вивон», ОлимпСтройСервис ОлимпСтройСервис Загородные дома
    Проект дома «Вивон», ОлимпСтройСервис ОлимпСтройСервис Загородные дома
    +2
    Проект дома «Вивон»

    Компания «ОлимпСтройСервис» была образована в 2003 году и уже 20 лет занимает лидирующие позиции на рынке услуг в области индивидуального проектирования, эксклюзивного дизайна интерьеров, высококачественного строительства, инженерных и отделочных работ. Главное преимущество «ОлимпСтройСервис» перед другими компаниями - это комплексное предоставление полного спектра услуг "под ключ". Архитекторы, конструкторы, дизайнеры, инженеры, прорабы и строители - все работают взаимосвязано и быстро. Мы одна команда и у нас одна цель - качественно выполненная работа и довольный заказчик.

    Услуги
    • Проектирование и строительство домов
    • дизайн интерьера.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Кочновский проезд, 4, корп. 2
    125319 Москва
    Россия
    +7-4953746469 olimpstroyservis.ru
    Законное владение

    ООО АСК "СТРОЙСЕРВИС"

    ИНН: 7714876558

    КПП: 771401001

    ОГРН: 1127746485800

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