Компания «ОлимпСтройСервис» была образована в 2003 году и уже 20 лет занимает лидирующие позиции на рынке услуг в области индивидуального проектирования, эксклюзивного дизайна интерьеров, высококачественного строительства, инженерных и отделочных работ. Главное преимущество «ОлимпСтройСервис» перед другими компаниями - это комплексное предоставление полного спектра услуг "под ключ". Архитекторы, конструкторы, дизайнеры, инженеры, прорабы и строители - все работают взаимосвязано и быстро. Мы одна команда и у нас одна цель - качественно выполненная работа и довольный заказчик.