- Проектирование и разработка дизайна мебели для жилых помещений, офисов и других пространств, учитывая пожелания и требования клиентов, а также особенности помещения.
- Изготовление мебели любой сложности и стиля по индивидуальному заказу, используя различные материалы и технологии.
- Доставка и монтаж мебели к заказчику и монтаж на месте. Создание меблированного пространства.
- Гарантия и сервисное обслуживание случае необходимости.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
-
ул. Свободы, 35
125362 Москва
Россия
+7-9165167603 material.processing.tilda.ws
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г. Москва ул. Свободы, 35