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material.processing
Столяры Москва
Обзор 3Проекты (3) 2Предложения (2) 0Книги идей (0)
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Услуги

  • Изготовление мебели
  • Доставка и монтаж мебели
  • Гарантия и сервисное обслуживание
  • Разработка конструкции мебели
  • Разработка технической документации
  • Сопровождение производства мебели
  • Разработка технологических процессов
Цена/час: 999.99 ₽

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Услуги мебельного производства
Доступность: В течение 4 недель
Москва, Россия
1,000 ₽
material.processing
Изготовлю мебель на заказ любой сложности и раз...
Доступность: В течение 4 недель
Москва, Россия
1,000 ₽
material.processing

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Мебель для дома , material.processing material.processing Квартира
    Мебель для дома , material.processing material.processing Квартира
    Мебель для дома , material.processing material.processing Квартира
    +2
    Мебель для дома
    Тумба подвесная ТВ, material.processing material.processing Гостиная в стиле минимализм
    Тумба подвесная ТВ, material.processing material.processing Гостиная в стиле минимализм
    Тумба подвесная ТВ, material.processing material.processing Гостиная в стиле минимализм
    +2
    Тумба подвесная ТВ
    Шкаф кровать., material.processing material.processing Маленькие спальни
    Шкаф кровать., material.processing material.processing Маленькие спальни
    Шкаф кровать., material.processing material.processing Маленькие спальни
    +7
    Шкаф кровать.
    • Проектирование и разработка дизайна мебели для жилых помещений, офисов и других пространств, учитывая пожелания и требования клиентов, а также особенности помещения.
    • Изготовление мебели любой сложности и стиля по индивидуальному заказу, используя различные материалы и технологии.
    • Доставка и монтаж мебели к заказчику и монтаж на месте. Создание меблированного пространства.
    • Гарантия и сервисное обслуживание случае необходимости.


    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Свободы, 35
    125362 Москва
    Россия
    +7-9165167603 material.processing.tilda.ws
    Законное владение

    г. Москва ул. Свободы, 35

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