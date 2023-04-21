Здравствуйте,
Моё имя Маргарита Нертик.
Занимаюсь Дизайном и Архитектурой интерьеров более 10 лет. Получила специальное высшее образование в Высшей Школе искусств города Мадрида. Плюс мой опыт проектирования как в Европе, так и в России - всё вместе сформировало мой нестандартный взгляд на Дизайн и Архитектуру.
Достижение эффективности и красоты инетрьеров является для меня главной задачей каждого проекта. Чем сложнее проект, тем интереснее решения.
- Услуги
- Дизайн-проект интерьера
- Дизайн-проект ванной комнаты
- Дизайн-проект кухни
- Комплектация
- Авторский надзор
- Персональный шопинг
- Регионы обслуживания
- Кемерово
- Новосибирск
- Сочи
- Санкт-Петербург
- Москва.
- Адрес
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650000 Кемерово
Россия
+7-9832116093