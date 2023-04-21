Здравствуйте,

Моё имя Маргарита Нертик.

Занимаюсь Дизайном и Архитектурой интерьеров более 10 лет. Получила специальное высшее образование в Высшей Школе искусств города Мадрида. Плюс мой опыт проектирования как в Европе, так и в России - всё вместе сформировало мой нестандартный взгляд на Дизайн и Архитектуру.

Достижение эффективности и красоты инетрьеров является для меня главной задачей каждого проекта. Чем сложнее проект, тем интереснее решения.