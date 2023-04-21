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Margarita Nertik Design
Дизайнеры интерьера Кемерово
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Комната отдыха в стиле модерн, Margarita Nertik Design Margarita Nertik Design Гостиная в стиле модерн
    Комната отдыха в стиле модерн, Margarita Nertik Design Margarita Nertik Design Гостиная в стиле модерн
    Комната отдыха в стиле модерн, Margarita Nertik Design Margarita Nertik Design Гостиная в стиле модерн
    Комната отдыха в стиле модерн
    Концепция кафе-ресторана "НаО", Margarita Nertik Design Margarita Nertik Design Коммерческие помещения
    Концепция кафе-ресторана "НаО", Margarita Nertik Design Margarita Nertik Design Коммерческие помещения
    Концепция кафе-ресторана "НаО", Margarita Nertik Design Margarita Nertik Design Коммерческие помещения
    +2
    Концепция кафе-ресторана "НаО"
    Пение птиц, Margarita Nertik Design Margarita Nertik Design Вилла
    Пение птиц, Margarita Nertik Design Margarita Nertik Design Вилла
    Пение птиц, Margarita Nertik Design Margarita Nertik Design Вилла
    +5
    Пение птиц

    Здравствуйте,

    Моё имя Маргарита Нертик.

    Занимаюсь Дизайном и Архитектурой интерьеров более 10 лет. Получила специальное высшее образование в Высшей Школе искусств города Мадрида. Плюс мой опыт проектирования как в Европе, так и в России - всё вместе сформировало мой нестандартный взгляд на Дизайн и Архитектуру.

    Достижение эффективности и красоты инетрьеров является для меня главной задачей каждого проекта. Чем сложнее проект, тем интереснее решения.

    Услуги
    • Дизайн-проект интерьера
    • Дизайн-проект ванной комнаты
    • Дизайн-проект кухни
    • Комплектация
    • Авторский надзор
    • Персональный шопинг
    Регионы обслуживания
    • Кемерово
    • Новосибирск
    • Сочи
    • Санкт-Петербург
    • Москва.
    Адрес
    650000 Кемерово
    Россия
    +7-9832116093
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