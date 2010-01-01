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ART-INTERNO
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Проекты

Новый проект
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    • Бар на Лиговском, 233, ART-INTERNO ART-INTERNO Столовая комната в эклектичном стиле
    Бар на Лиговском, 233, ART-INTERNO ART-INTERNO Столовая комната в эклектичном стиле
    Бар на Лиговском, 233, ART-INTERNO ART-INTERNO Столовая комната в эклектичном стиле
    +2
    Бар на Лиговском, 233
    Офис компании "Петрович", ART-INTERNO ART-INTERNO Рабочий кабинет в стиле лофт
    Офис компании "Петрович", ART-INTERNO ART-INTERNO Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Офис компании "Петрович", ART-INTERNO ART-INTERNO Столовая комната в стиле лофт
    +1
    Офис компании "Петрович"
    ​Дизайн квартиры на Яхтенной, ART-INTERNO ART-INTERNO Ванная комната в стиле модерн
    ​Дизайн квартиры на Яхтенной, ART-INTERNO ART-INTERNO Ванная комната в стиле модерн
    ​Дизайн квартиры на Яхтенной, ART-INTERNO ART-INTERNO Ванная комната в стиле модерн
    +10
    ​Дизайн квартиры на Яхтенной
    Дизайн квартиры на Морском проспекте д. 40, ART-INTERNO ART-INTERNO Столовая комната в стиле модерн
    Дизайн квартиры на Морском проспекте д. 40, ART-INTERNO ART-INTERNO Гостиная в стиле модерн
    Дизайн квартиры на Морском проспекте д. 40, ART-INTERNO ART-INTERNO Кухня в стиле модерн
    +1
    Дизайн квартиры на Морском проспекте д. 40
    Дизайн квартиры на Есенина, ART-INTERNO ART-INTERNO Гостиная в стиле модерн
    Дизайн квартиры на Есенина, ART-INTERNO ART-INTERNO Кухня в стиле модерн
    Дизайн квартиры на Есенина, ART-INTERNO ART-INTERNO Гардеробная в стиле модерн
    +12
    Дизайн квартиры на Есенина

    Союз дизайнеров интерьера. Разрабатываем проекты дизайна квартир, офисов, загородных домов, ресторанов, гостиниц в Петербурге и области, во всей России, в Канаде и странах СНГ.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • архитектура
    • Проектирование
    • разработка рабочей документации
    • авторский надзор
    • Разработка авторской мебели
    • Организация строительства
    • Поставки мебели и оборудования
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    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург и область
    • Москва
    • Черкассы
    • Торонто
    Награды компании
    Финалисты конкурса PINWIN
    Адрес
    Проспект Наставников, 21, лит А, пом 10-н
    195030 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129322052 art-interno.ru
    Законное владение

    195030, Санкт-Петербург, Проспект Наставников, 21, лит А, пом 10-н

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