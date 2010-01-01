Союз дизайнеров интерьера. Разрабатываем проекты дизайна квартир, офисов, загородных домов, ресторанов, гостиниц в Петербурге и области, во всей России, в Канаде и странах СНГ.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- архитектура
- Проектирование
- разработка рабочей документации
- авторский надзор
- Разработка авторской мебели
- Организация строительства
- Поставки мебели и оборудования
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- Санкт-Петербург и область
- Москва
- Черкассы
- Торонто
- Награды компании
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- Адрес
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Проспект Наставников, 21, лит А, пом 10-н
195030 Санкт-Петербург
Россия
+7-8129322052 art-interno.ru
195030, Санкт-Петербург, Проспект Наставников, 21, лит А, пом 10-н