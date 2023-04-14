Дизайн - студия ROKHA interiors, реализует полный цикл работ «под ключ» в сфере дизайна интерьера: дизайн интерьеров частных и общественных пространств, архитектурный дизайн фасадов,ландшафтный дизайн и др. виды работ.
Дизайн- студия ROKHA interiors основана в 2013 г., и более 10 лет мы создаем прекрасные интерьеры, наши представительства находятся в Сочи и Барселоне, также мы работаем по всему миру.
Наш успех определяет наше видение современного дизайна высокого премиум -сегмента, качество услуг, ответственность и творческий подход нашей команды. Мы следим за всеми мировыми трендами, черпаем вдохновение из мира моды и дизайна, посещаем выставки и мероприятия. Все это позволяет нам с каждым новым проектом добиваться новых вершин и становиться частью российских и международных пространств.
А за 2021 и 2022 года мы реализовали дизайн-проектов, более чем на 3 000 кв. м. в различных стилистических направлениях
- Услуги
- полный цикл работ «под ключ» в сфере дизайна интерьера: дизайн интерьеров частных и общественных пространств
- архитектурный дизайн фасадов
- ландшафтный дизайн и др. виды работ.
- Регионы обслуживания
- Сочи
- Адрес
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354000 Сочи
Россия
+7-9628850000