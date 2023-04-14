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Rokha
Дизайнеры интерьера Сочи
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайнерские диваны, Rokha Rokha Гостиная в классическом стиле
    Дизайнерские диваны, Rokha Rokha Гостиная в классическом стиле
    Дизайнерские диваны, Rokha Rokha Гостиная в классическом стиле
    +5
    Дизайнерские диваны
    Интерьер с уникальным освещением, Rokha Rokha Гостиная в классическом стиле
    Интерьер с уникальным освещением, Rokha Rokha Гостиная в классическом стиле
    Интерьер с уникальным освещением, Rokha Rokha Гостиная в классическом стиле
    +5
    Интерьер с уникальным освещением
    Стильный интерьер квартиры, Rokha Rokha Главная спальня
    Стильный интерьер квартиры, Rokha Rokha Главная спальня
    Стильный интерьер квартиры, Rokha Rokha Главная спальня
    +6
    Стильный интерьер квартиры
    Квартира с просторной гостиной, Rokha Rokha Гостиная в классическом стиле
    Квартира с просторной гостиной, Rokha Rokha Гостиная в классическом стиле
    Квартира с просторной гостиной, Rokha Rokha Гостиная в классическом стиле
    +4
    Квартира с просторной гостиной

    Дизайн - студия ROKHA interiors, реализует полный цикл работ «под ключ» в сфере дизайна интерьера: дизайн интерьеров частных и общественных пространств, архитектурный дизайн фасадов,ландшафтный дизайн и др. виды работ.

    Дизайн- студия ROKHA interiors основана в 2013 г.,  и более 10 лет мы создаем прекрасные интерьеры, наши представительства находятся в Сочи и Барселоне, также мы работаем по всему миру. 

    Наш успех определяет наше видение современного дизайна высокого премиум -сегмента, качество услуг, ответственность и творческий подход нашей команды. Мы следим за всеми мировыми трендами, черпаем вдохновение из мира моды и дизайна, посещаем выставки и мероприятия. Все это позволяет нам с каждым новым проектом добиваться новых вершин и становиться частью российских и международных пространств.

    А за  2021 и 2022 года мы реализовали дизайн-проектов,  более чем на 3 000 кв. м. в различных стилистических направлениях



    Услуги
    • полный цикл работ «под ключ» в сфере дизайна интерьера: дизайн интерьеров частных и общественных пространств
    • архитектурный дизайн фасадов
    • ландшафтный дизайн и др. виды работ.
    Регионы обслуживания
    Сочи
    Адрес
    354000 Сочи
    Россия
    +7-9628850000
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